Gülistan Doku soruşturmasında baş şüpheli için zorla getirme kararı

Dersim’de 5 Ocak’ta kaybolan ve aylardır haber alınamayan Gülistan Doku’nun avukatı Ali Çimen, baş şüpheli Zaynal Abakarov’un Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına ve polis zoruyla getirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Doku'nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı baş şüpheli olarak geçen Zaynal Abakarov'un tutuklanması için ailenin yapmış olduğu başvuru Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmiş ve aile de duruma tepki göstermişti.

Doku'nun avukatı Ali Çimen Sözcü'ye yaptığı açıklamada başsavcılığın Abakarov'un polis zoruyla getirilerek ifadesinin alınmasına dair karar aldığını söyledi.

Çimen şunları söyledi:

"Müvekkilim Gülistan Doku ilk yapılan soruşturmada her ne kadar direkt tutuklama yapılmasına yönelik talebimiz ret edilmişse de başsavcılıkça gelen belgeler doğrultusunda ve Ulusal Kriminal Büronun Bilimsel Raporu ve HTS Telefon Trafiği doğrultusunda şüphelinin yeniden ifadesinin mevcutlu olarak alınmasına yönelik talebimiz kabul edilmiştir.

Dosyamız baş şüphelisi polis zoruyla hazır edilecek olup sorgusu sonrasında tutuklamaya sevk edilip edilemeyeceği anlaşılacaktır. Toplumda infial oluşturan ve insanların hukuka olan güveninin zedelendiği bu dosyada kanaatim kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacaktır."