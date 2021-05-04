Gülen'den Cemaat üyelerine talimat: Öyle bir temsil ortaya koymalısınız ki...

Darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı bulunan ve onlarca davadan yargılanan Fethullah Gülen, Cemaat üyelerine ABD'den yeni talimat verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yazıda “geçmişi düşünmekten, gelecekle uğraşmaktan bugüne odaklanılamadığı ve yapılması gereken işlerin ihmal edildiğini” savunan Gülen, Cemaat'e, “geçmişi hortlatarak yeni problemlere neden olunmaması gerektiği" talimatını verdi.

“Geçmişte meydana gelen olumsuz hâdiseleri dirilmemek üzere toprağa gömmesini ve üzerine de kocaman kocaman kayalar koymasını bilmek lazım” diyen Gülen, “bunlardan ibret almasını bileceklerini ancak bunu yaparken yeni düşmanlar icat etmemeye, yürünülen güzergâhın emniyetini ihlal etmemeye dikkat edeceklerini” söyledi.

Gülen, yazıda, “Geçmişte yaşadığımız olumsuzlukları bir daha yaşamama adına gerekli tedbirleri almalı, buna göre stratejiler oluşturmalıyız” derken, “Art niyetli insanların deme damara nüfuz etmemeleri, kanımızı emmemeleri, damarlarımızı koparmamaları adına yapılması gerekli olan şeyleri yapmalıyız. Öyle bir temsil ortaya koymalısınız ki size zulmedenlerde dahi nedamet hislerini tetiklesin, size yaptıklarına pişman olsun ve gelip sizden özür dilesinler. Yoksa külhan beyi gibi konuşmanın, insanların bazı hislerini tahrik etmenin, birilerini rencide etmenin, dikleşmenin kimseye bir faydası dokunmaz. Bilakis dikleşme, karşı dikleşmelere sebep olur” ifadelerini kullandı.