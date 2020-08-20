Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası

Isparta'da geçen Kasım ayında kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi kız arkadaşı 19 yaşındaki Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan hakkında "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.

Tehdide rağmen 'tasarlayarak öldürme' sayılmadı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan yapılan açıklamada "Güleda Cankel'in katiline indirim uygulanmadan 'kasten öldürme' suçundan ceza verildi. Güleda tehdit edildiği için polise başvurmasına, katilin önceden tehdit mektubu yazmasına rağmen 'tasarlayarak öldürme' sayılmadı. #GüledaCankelİçinAdalet sağlanana kadar sürecin peşindeyiz" denildi.