Güldür Güldür’de AKP'ye 'torpil' göndermesi

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programı, son dönemde gündemden düşmeyen üniversitelerde adrese teslim iş ilanlarını ve liyakatsiz dekan atamalarını işledi.
'Yeğeni yüzme biliyor diye Su Ürünleri Fakültesi'ne dekan yaptık'
Skeçte eniştesini yüzme biliyor diye dekan atayan Mahir İpek'in canlandırdığı rektör karakterinin "soyağacımı öğrenmek için çalışan listesine bakıyorum" sözleri izleyicileri güldürdü.
Güldür Güldür’de AKP'ye 'torpil' göndermesihttps://t.co/OpQQUC6Jy8 pic.twitter.com/Po3VNnnwp7— soL Haber (@solhaberportali) December 25, 2020