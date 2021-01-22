Gül'den 'Süleyman Soylu' açıklaması

Adalet Bakan Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi ile ilgili küfür içerikli paylaşım yaptığı belirtilen kişi ve Soylu'nun mesajına ilişkin açıklamada bulundu.

Gül, yargı dağıtımı merkezinin sosyal medya değil, mahkemeler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

''Kadınların onuru, haysiyeti her şeyin üstündedir. Hele ki annelerimiz, başımızın tacıdır. Cennet annelerin ayağının altına serilmiştir. Anneler, elleri, ayakları öpülesi en kıymetli varlıklardır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun çok muhterem validelerine yapılan bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Hukukun, yargının bu anlamda hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır. Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, çocuklarına, ailesine küfretme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Bu konuda aile bizim en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur. Nerede olursa olsun, insan onuruyla yaşar. Kimin, eşi, annesi, çocuğu olursa olsun, en ağır şekilde kınama, bu tür yakışıksız ifadeleri engellemek hepimizin görevidir."