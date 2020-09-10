Gülcan Altan'dan 100. yaşa armağan: Devrim Şarkıları yayında

Gülcan Altan, ilkokul çağında amatör olarak müziğe başladı. Üniversitenin ilk yıllarında profesyonel olarak şarkı söylemeye başlayan Altan, kendi grubuyla yaptığı çalışmalar dışında birçok orkestra’da solist olarak çalıştı ve çeşitli müzisyenlere sesiyle eşlik etti. 2001 yılında dereceyle girdiği İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı 2005 yılında birincilikle bitirdi ve ardından Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans programını tamamladı. "Gülümser", "Anlat", "Gunef" ve "Bir Ömür Bize Yeter" adlı dört kişisel albüm yayınlayan Gülcan Altan, kendi şarkılarının yanında pek çok dilde şarkılar söylemekte ve dünya müzikleri üzerine çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Gülcan Altan, "Abhazya Devlet Sanatçısı" unvanını taşımaktadır.