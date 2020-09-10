Gülcan Altan'dan 100. yaşa armağan: Devrim Şarkıları yayında

Sanatçı Gülcan Altan'ın Türkiye Komünist Partisi'nin yüzüncü yaşı onuruna armağan ettiği ve "Devrim Şarkıları" adını taşıyan albümü bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı.
"Devrim Şarkıları" adlı albümde Gülcan Altan on şarkı seslendiriyor.
Sözü ve müziği Altan'a ait olan ve geçtiğimiz 1 Mayıs'ta bir "single" olarak dijital platformlarda yayınlanan "Omuz Ver" adlı şarkı da albümün ilk şarkısı olarak yer alıyor. Sanatçının en sevilen şarkılarından biri olan "Boyun Eğme" de bu albümde ilk kez yeni yorumuyla karşımıza çıkacak.
Türkçe dışında farklı dillerde şarkıların da yer aldığı albüm, tarih boyu dünyanın çeşitli noktalarında inatla direnen insanlığın umudunu ve zaferlerini yeniden hatırlatıyor; dinleyenleri Sovyetler Birliği'nden Portekiz'e, Fransa'dan Küba'ya, oradan Yunanistan'a götürüyor.
Gülcan Altan
Gülcan Altan, ilkokul çağında amatör olarak müziğe başladı. Üniversitenin ilk yıllarında profesyonel olarak şarkı söylemeye başlayan Altan, kendi grubuyla yaptığı çalışmalar dışında birçok orkestra’da solist olarak çalıştı ve çeşitli müzisyenlere sesiyle eşlik etti. 2001 yılında dereceyle girdiği İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı 2005 yılında birincilikle bitirdi ve ardından Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans programını tamamladı. "Gülümser", "Anlat", "Gunef" ve "Bir Ömür Bize Yeter" adlı dört kişisel albüm yayınlayan Gülcan Altan, kendi şarkılarının yanında pek çok dilde şarkılar söylemekte ve dünya müzikleri üzerine çeşitli çalışmalar yapmaktadır.
Gülcan Altan, "Abhazya Devlet Sanatçısı" unvanını taşımaktadır.