Gülcan Altan: Örgütlenmek şarttır

Pınar Gültekin'in katil zanlısının yakalanması ve cinayeti itiraf etmesiyle birlikte hemen tüm sosyal medya platformlarında yoğun bir hareketlenme yaşandı.

Gülcan Altan'sa yayımladığı Instagram mesajında "Bu sosyal medya zımbırtılarında 'kadına şiddete hayır' diye yazarak bir halt olmamaktadır" dedi ve ekledi: Muhakkak bir yerde örgütlenmek zorundayız.

Gülcan Altan'ın Instagram mesajı şöyle:

Şu anda yazacaklarımdan hoşnut olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz söylemeye çalışacağım şey; hangi inanca,görüşe sahip olursak olalım bir kadını, insanı vahşice öldürmenin yıllarca tekrar ettiği bir düzeni değiştirmek doğrudur.

Kadınların çığlıklarını duymayan bu düzeni değiştirmek boynumuzun borcudur.Bugün gözünüzün bebeği gibi baktığınız o kız çocuklarınıza sıra geldiğinde çok geç olacaktır.Bu yüzden örgütlenmek şarttır.Bu sosyal medya zımbırtılarında "kadına şiddete hayır" diye yazarak bir halt olmamaktadır.

Muhakkak bir yerde örgütlenmek zorundayız.

Bu yüzden benim önerim @tkpninsesi 'dir.

Neden? Ben bu partinin dostuyum.Ve bu kadar senedir bir yanlışlarını görmekten ziyade mücadelelerini bilirim.Bence siz de bir araştırın göreceksiniz...Zira bu vahşi düzeni değiştirmek için örgütlü olmak zorunluluk ve hatta mecburidir.

Size yıllarca sosyalistleri kötü gösteren de bu pislik düzenbazlardır.Bilmediğiniz denemediğiniz tek şey sosyalizm..

Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz saygım sonsuzdur.

Bu yazı kendi mücadelemi sonuna kadar sürdereceğimi de anlatmaktadır.