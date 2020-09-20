Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin cinayet soruşturması

Ankara'da 3 Haziran’da 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümü sonrası soruşturma devam ederken, şüphelilerden Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturma cinayet büro ekiplerine verildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Gülay Uygun’un boş bir arazide başına silahla ateş edilerek ölmüş halde bulunmasına ilişkin soruşturma savcılıkça cinayet büroya verildi.

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın 3 Haziran’da Ankara Keçiören’de bir evde ölü bulunmasının ardından, bu defa da Aleyna Çakır soruşturmasının zanlısı olan Ümitcan Uygun’un 48 yaşındaki annesi Gülay Uygun, boş bir arazide kafasına bir el ateş edilmiş şekilde ölü bulundu. Çocuk esirgeme yurtlarında çalışan Gülay Uygun'un, yurttaki kızları fuhuşa zorladığı iddia edilmişti. Uygun'un ölü bulunması nedeniyle, savcılık hem intihar hem cinayet soruşturması yürütüyor.

Sabah evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Gülay Uygun'un, yakınları tarafından cesedinin bulunduğu yere taksiyle gittiği tespit edildiği kaydedildi. Haberde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan taksicinin Uygun’un araca yalnız bindiğini, Bağlum semtine gitmek istediğini, elinde de beyaz poşet ya da çanta benzeri bir eşya olduğunu söylediği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında alınan diğer ifadelere göre ise Uygun'un daha sonra eşini arayarak helallik istediği, eşinin “neredesin” sorusu üzerine, daha önce Bağlum’da piknik yaptıkları alana yakın bir noktada olduğunu söylediği belirtildi. İfadelere göre bölgeye giden eşi ve çocukları, Uygun’un cansız bedenini buldu.

Klasik otopside Uygun’un başına tek bitişik atış yapıldığı belirlendiği, olay yerinde bulunan Astra Falcon Spaın marka 7.65 milimetre silah ve kapsülün muhafaza altına alındığı kaydedildi. Uygun’un elinden swap örnekleri alındığı belirtilirken, cep telefonu, HTS kayıtları, olay yerinde bulunan sigara atıkları ve DNA örneği olabilecek materyallerin de incelendiği belirtiliyor.