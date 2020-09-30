Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Ankara'da 3 Haziran'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunmuştu. 17 Eylül akşamı Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulunan Gülay Uygun'la ilgili savcılığın yaptığı ilk incelemede başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla olayı araştıran polisin hazırladığı fezleke dosyaya girdi. Fezlekede yer alan güvenlik kameralarına ilişkin görüntü inceleme tutanağı, Uygun'un ölü bulunduğu alana nasıl gittiğini ortaya koydu. DHA'nın haberine göre, Uygun evinden çıktıktan sonra saat 08.58’de Aleybey sokakta bir işyerinin kameralarına yansıdı.

Uygun, saat 08.59’da ise Sanatoryum caddesinde başka bir kameranın açısına girdi. Elinde beyaz renkli bir poşet bulunan Uygun, caddede bir süre durduktan sonra kameranın açısından çıktı. Daha sonra Uygun’un başka bir kamera tarafından taksiye binerken görüntülendiği yer aldı.

'Dalgın ve boş baktığını hatırlıyorum'

Görüntülerin incelenmesinin ardından polis, plakası tespit edilen taksi şoförüne ulaştı. Fezlekede ifadesi yer alan taksi şoförü, "44-50 yaşlarında sarışın bir kadın taksiye bindi ve Bağlum son duraktaki villalara doğru sürmemi istedi. Elinde bir poşet vardı. Bağlum son durakları geçtikten sonra meskenin kalmadığı bölgeye gelince devam edip etmeyeceğimizi sordum. Bana, 'Siz devam edin, geldiğimde söyleyeceğim' dedi. Yaklaşık 5 kilometre sonra durmamı söyledi. 100 lira verdi, para üstünü verdikten sonra inerek yolun karşısına geçti. Oradaki hobi bahçelerine gittiğini düşündüm. Yalnız dalgın ve boş baktığını hatırlıyorum" dedi.

Uygun'un telefon incelemesi sonucu hazırlanan rapor da fezlekede yer aldı. Kayıtlarda Uygun’un ölmeden önceki telefon aramaları ve mesajlaşmaları yer aldı. Savcılık kayıtları inceleyerek Uygun’un o sabah kiminle konuştuğunu, mesajlaştığını ve cevapsız çağrıları olup olmadığını araştıracak.