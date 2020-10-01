Gülay Mübarek'i 4 yıl boyunca tehdit eden Erdoğan Küpeli, Tuba Keleş'i öldürdü

Adana’nın Kozan ilçesinde Erdoğan Küpeli, kasiyer Tuğba Keleş’i çalıştığı markette başından tabancayla vurarak öldürdü. Erdoğan Küpeli daha önce de Gülay Mübarek'i 4 yıl boyunca sosyal medya üzerinden şiddete maruz bırakmıştı.

Haber Merkezi

Hatay’da özel sektörde halkla ilişkiler alanında çalışan Gülay Mübarek'i, sosyal medya üzerinden 4 yıl şiddete maruz bırakan, ölüm ve tecavüz etmekle tehdit eden Erdoğan Küpeli, Adana'da Tuğba Keleş’i çalıştığı markette başından tabancayla vurarak öldürdü.

Keleş'i katleden Küpeli aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Tedavi altına alınan Erdoğan Küpeli´nin de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Erdoğan Küpeli, Gülay Mübarek´i taciz nedeniyle gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, daha sonra ise sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı iddiasıyla tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne konulmuştu. 

DHA'nın haberine göre; Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlamıştı.