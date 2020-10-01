Gülay Mübarek'i 4 yıl boyunca tehdit eden Erdoğan Küpeli, Tuba Keleş'i öldürdü

Hatay’da özel sektörde halkla ilişkiler alanında çalışan Gülay Mübarek'i, sosyal medya üzerinden 4 yıl şiddete maruz bırakan, ölüm ve tecavüz etmekle tehdit eden Erdoğan Küpeli, Adana'da Tuğba Keleş’i çalıştığı markette başından tabancayla vurarak öldürdü.

Keleş'i katleden Küpeli aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Tedavi altına alınan Erdoğan Küpeli´nin de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Erdoğan Küpeli, Gülay Mübarek´i taciz nedeniyle gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, daha sonra ise sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı iddiasıyla tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne konulmuştu.

Ben söyledim bu adam katil dedim.Beni öldürmeye geldi 4 sefer dedim. 4 sene içinde 5 kere ev değiştirdim ben. Bu adam beni bulsaydı beni de vuracaktı. Yaşıyor olmamın tek sebebi sadece şans.

Tuğba'yı vurdu ama katil Erdoğan Küpeli.

Tutuklamak için yeterlidir umarım. https://t.co/KmO3Jlde9g