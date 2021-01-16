Gülay Bursalı davasında karar açıklandı

Gülay Bursalı, 21 Mart 2016’da İstanbul’da erkek arkadaşı E.Ö. ile ev kiralarken, bir bahaneyle eve gelen emlakçı Cihan İssi ve yanındaki Mehmet Vural'ın saldırısına uğramıştı.

E.Ö.’yü darp eden saldırganlar Gülay Bursalı’ya cinsel saldırıda bulunurken, Bursalı, apartmanın 10’uncu katından atladı ve yaşanını yitirdi.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, olaydan sonra her iki sanık kayıplara karıştı. 4 yıl sonra Mehmet Vural, Küçükçekmece’de yakalandı. Firari sanık Cihan İssi ise yakalanamadı.

Mahkeme sanık Mehmet Vural’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Vural’a ayrıca ‘cinsel saldırı’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 41 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Vural’a verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı. Davada müşteki E.Ö.’yü temsil eden avukat Cem Ataş ise “Firari sanığın da bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini arzu ediyoruz” dedi.