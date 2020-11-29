Gül ve Kalın azınlık cemaatleri liderleriyle buluştu

Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Dolmabahçe'de azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.

AA'nın haberine göre, görüntü verilmesinin ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileri katıldı.

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