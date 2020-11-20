Guatemala'da bütçe protestolarında Kongre binası ateşe verildi

Guatemala'da binlerce kişi, hükümetin 2021 bütçesinde eğitim ve sağlık harcamalarında kesintiye gitmesi kararını protesto etti.

Bütçe kesintilerine karşı çıkan öğrenci örgütleri, işçi sendikaları üyeleri başta olmak üzere binlerce kişi dün başkent Guatemala'daki Kongre binasının bulunduğu alanda toplandı.

Göstericiler Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin Kongre'de kabul edilen 2021 bütçesini veto etmesini talep etti.

teleSUR'un haberine göre Kongre binasının bir grup tarafından ateşe verilmesinin ardından polis meydandaki göstericilerin etrafını çevirerek eyleme biber gazıyla müdahale etti ve aralarında bir milletvekilinin de olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bazı göstericiler Kongre binasındaki yangının halkın yolsuzluk karşıtı çağrılarından dikkati başka yöne çekmek isteyen ve eyleme sızan kişilerce çıkarılmış olabileceğini söyledi.

İnsan Hakları Ombudsmanı tarafından polis güçlerine ifade özgürlüğüne saygı ve eylemcilere baskıdan kaçınma çağrısı yapıldı.

Guatemala Devlet Başkanı Yardımcısı Guillermo Castillo, önceki gün Devlet Başkanı Giammattei'ye "işlerin iyi gitmediği"ni belirterek birlikte istifa etmeyi teklif etmişti.