Guardian'ın 1 Nisan şakası basının Süveyş gündemi oldu

İngiliz The Guardian, bir 1 Nisan şakasına imza atarken Türkiye'deki bir çok basın kurumu olayı gerçek zannederek olayı haberleştirmeyi tercih etti.

Guardian'ın daha sonra kırmızı kalın puntolarla "1 Nisan" ve "1 Nisan testi: Ne kadar kolay kandırılırsınız?" uyarıları ekleyerek hazırladığı yazıda Mısır-İsrail sınırına Süveyş Kanalına alternatif bir kanal çizileceği söylenilirken, Türkçe yayın yapan bir çok basın kuruluşu olayı "'2'nci Süveyş Kanalı projesi': Birleşmiş Milletler yeni deniz yolu alternatiflerini inceliyor" başlığı altında haberleştirdi.

Ever Given vakası üzerinden doğan kriz üzerine BM'nin bir "Süveyş 2"yi masaya yatırdığının söylendiği haberde "OFP Lariol" adlı uydurma bir şirketin BM'den yetki aldığı ve beş yıl içinde yeni bir kanal açabileceği söyleniyordu. Sözde proje yetkilisi "Iver Shovel" (Iver Kürek, ya da 'Ben Küreyeceğim' şeklinde de okunabilir) "Süveyş Kanalı'nda kazı çalışmalarının başladığı 1850'lerden bu yana teknoloji önemli ölçüde değişti" ve "Yeni kanalla ilgili sorun, buraya su verilmesiyle Akdeniz'deki su seviyelerinin hafif şekilde düşmesi, daha geniş ve uzun sahillerin ortaya çıkması olasılığı" gibi beyanlarda bulunuyordu.

Benzer bir şekilde haberde (!) İngiltere'nin Kuzey İrlanda'da kanal açma projesi olduğuna ilişkin bir ifade de bulundu:

"Bir (İngiliz) hükümet yetkilisi, İngiltere'nin bu projede rol oynamaya hazır olduğunu belirterek 'Bu konuda uzmanlığımız var ve Kuzey İrlanda için hazırlanan taslak planlarımızı paylaşabiliriz' dedi."

Kızıl Deniz'den Nil'e açtığı kanalla deve trenleri...

The Guardian editörü artık yazının sonlarına doğru daha çok kırmızı ışık yakmaya başlayarak 2. bir proje daha ortaya daha atıyordu:

"BM'nin incelediği diğer bir olasılık da Kızıl Deniz'i Nil'e bağlayan antik Firavunlar Kanalı'nın yeniden canlandırılması. Pers İmparatoru 1. Darius döneminde açılan kanal 769 yılında kapanmıştı."

Guardian'ın haberde yer alan 'haritası'

Gene uydurma bir uzman olan "Mo Sez" [Kızıl Deniz'i ortadan ikiye yaran Musa Peygamber'e (Moses) gönderme] bu projeyi "heyecan verici bir öneri" olarak nitelendirirken proje şöyle tanımlanıyordu:

"Deniz mühendisleri nehrin Ever Given gibi 20.000 konteynerlik 'megagemi' kapasitesine sahip olmayacağı konusunda uyarıda bulunsalar da, malların daha küçük teknelerin filolarına aktarılması modern bir çözüm sağlayabilir.

Felucca operatörleri, Süveyş kargo hacimlerinin 28'ini veya daha azını taşıyabilir. Nil'deki su seviyeleri düşerse deve trenleri beklemede olacak."

Böyle bir planın uygulanabilir olup olmadığını sorgulayan bir (evet gene uydurma) sözcüyse şunları diyordu:

“Şu piramitleri görüyor musunuz? Bunları biz yaptık, değil mi?"