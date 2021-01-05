Guardian yazmadığı için İmamoğlu bilmiyor: Sovyetlerde kadın makinistler

İngiltere menşeli The Guardian Moskova Metrosu'nda kadınların ilk defa makinist olarak çalışacağına dair bir haber yayımladı: Guardian'a bakılırsa yeni alınan kararla birlikte kadınlar ilk defa metrolarda makinist olarak çalışmaya başlayacaklardı. Oysa SSCB'de kadın işi/erkek işi ayrımının ortadan kaldırıldığı bir gerçekti ve Moskova Metrosu 1930'lardaki inşasından itibaren kadın makinistlerin çalıştığı bir hat olmuştu.

Moskova Metrosu'nda tarihinde ilk kez kadın tren sürücüleri göreve başlıyormuş. İlk kadın sürücünün 1988'de göreve başladığı İstanbul’da 30 Haziran 2019’a kadar 14 olan sayı, 1.5 yılda hızla yükseldi. Kısa sürede kadın metro sürücüsü sayımız 126 olacak. pic.twitter.com/nmux9tkwWx — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 4, 2021

Sovyetler Birliği'nin ilk yıllarında, sağlık açısından yüksek risk taşıdıkları gerekçesiyle kadınların çalışmasının yasak olduğu işlerin bir listesi vardı. Makinistlik de o listede yer bulmuştu. Ancak 1938'de söz konusu sınırlamalar kaldırıldı ve SSCB'deki ilk kadın tren şoförleri göreve başladı. Bunlardan biri olan Elena Çuhnyuk 1938'de ağır bir lokomotif işleterek çalışmaya atıldı ve 1941'de Onursal Demiryolu İşçisi unvanını aldı. O zamanlar Çuhnyuk sadece 26 yaşındaydı. Savaş sırasında, Stalingrad ve Kursk yakınlarındaki cephe hattına cephane, askeri teçhizat ve kömür getiren trenleri sürdü.

Elena Çuhnyuk, Ülke ekonomisi ve kültürüne yapılan katkılar dolayısıyla verilen en üst dereceli madalya olan Sosyalist Emek Kahramanı madalyası almıştı

Başka bir genç kadın, Başarat Mirbabayeva, 1939'da Sovyet Özbekistan'daki ilk kadın tren sürücüsü oldu. Büyük Anayurt Savaşı'ndan sonra dizel lokomotif kullanmaya devam etti. 1951'de popüler Ogonyok (Kıvılcım) dergisinin kapağına bile çıktı. Mirbabayeva aynı zamanda Özbekistan'da paraşütle atlama yapan ilk kadındı.

Başarat Mirbabayeva, Ogonyok 20 Mayıs 1951 sayısı

Tüm mürettebatı kadınlardan oluşan ilk tren 8 Mart 1942'de Moskova Metrosu'nda göründü. Savaştan sonra da birçok kadın tren sürücüsü olarak çalışmaya devam etti.

8 Mart Tüm Kadınlar Treni, Moskova Metrosu'ndaki ilk tematik tren oldu ve hizmetten kaldırıldığı 1975 yılına kadar çalıştı.

1955 yılında, Leningrad Metrosu dört motor sürücüsünden oluşan tek kadın ekibini kurdu. Bunlardan biri, 1. sınıf pilot Natalya Donskaya, 32 yıl metroda çalıştı ve 1987'de emekli oldu.

8 Mart Treni

Guardian'ın haberinin bahsetmediği

Guardian'ın metroda kadın tren şöförünün ilk defa işe başlayacağına dair haberinde atlanan asıl olaysa şu: Sovyetler Birliği'nin çözülmesini ve kapitalizmin restorasyonunu takiben 2000 yılında kadınların metroda tren şoförü olarak çalışması bir kez daha yasaklandı. Ancak, Moskova Metrosu'nda uzun iş tecrübesi olan kadınlar Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da çalışmaya devam ettiler. 2000 yılında gelen yasak sadece trenleri kapsamıyordu.

Moskova Metrosu'nda tren kullanan son kadın Natalya Korneyenko'ydu. 30 yıldan fazla bir süredir Sokolniki hattında tren kullanan Korneyenko 2014'te görevine veda etti.

Natalya Korniyenko

Guardian'ın haberinin doğru kısmıysa 2000 yılında alınan karardan Rusya hükümetinin geri dönüyor olması.

Moskova ulaştırma departmanı, mekanik işlemlerin otomasyonu nedeniyle, çalışan trenlerin artık "ağır fiziksel emekle ilişkili" olmadığını söyledi.

2000 yılındaki karar kadınların madencilik ve metal işleme işlerinin yanı sıra otobüs şoförü, denizci, paraşütçü ve hatta otomobil tamircisi gibi işlerde çalışmasını da yasakladı.

Yeni uygulamayla birlikte 2021'de kadın tren şoförlerinin yeniden çalışmaya başlaması bekleniyor.