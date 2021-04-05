Guardian: Türkiye'nin Kuzey Irak operasyonlarında sivil ölümler arttı

Kuzey Irak'ta Türkiye'nin silahlı insan hava aracı (SİHA) saldırıları sonucunda sivil ölümlerin arttığı iddia edildi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan Bethan McKernan ve Adam Gynch imzalı haberde, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), bölgede sivil ölümlerdeki artışa ilişkin sorulara yanıt vermediği ifade edilirken, MSB'den bir kaynağın operasyonların yalnızca PKK'ye dönük olduğunu ve sivil ölümlerin engellenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi çerçevesinde tüm tedbirlerin alındığını savunduğu söylendi.

Haberde, Türkiye'nin 2015'ten bu yana bölgede süren operasyonlarında en çok sivil ölümlerinin 2020 yılındaki Zagros Dağları'nda sürdürülen SİHA saldırılarında gerçekleştiği aktarıldı.

Zagros Dağları bölgesindeki Türk SİHA saldırıları sonucunda yaklaşık 400 köyün boşaltılmak zorunda kaldığı belirtilirken, yaklaşık 100 sivilin bu bölgede öldüğü öne sürülüyor.

Airwars adlı gözlemevinin iddiasına göre, Türkiye'nin bölgede 2020 yazında yürüttüğü operasyonda, 27 ila 33 ıraklı sivil yaşamını yitirirken, 23 sivil yaralandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ninse gözlemevinin bu verilerini yalanladığı belirtildi.