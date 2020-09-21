Grup Tekstil patronundan hakkını arayan işçiye: Yüzde 65’ini helal edin!

Tekirdağ Çorlu'da Grup Tekstil fabrikasının kapanmasının ardından alacakları ödenmediği için direnişe geçen işçiler dün fabrikanın önünde eylem yaptı. İşçiler patron Adem Genç'e "Dilenmiyoruz, hakkımızı istiyoruz" diye seslendi.

Yapılan açıklamada Grup Tekstil patronunun, fabrikayı ve içindeki taşınmazları usulsüzce satttığı ve işçileri tazminatsız işten çıkardığı belirtildi.

'Onlar lüks villalarında, biz işsizlik ve açlıkla mücadele ediyoruz'

İşçiler “Yıllarca bu fabrikada zor çalışma koşullarına 'tazminatlarımız yanmasın' diye sabrettik. Tüm haklarımızı ödeyeceği yönünde sürekli sözler veren Adem Genç'e ve sözlerine güvendik. 150 işçinin tazminatını çalarak kaçan Adem Genç, lüks villalarında, yazlıklarında kalmaya, hayatını sefa içinde sürdürmeye devam ederken, bizler pandemi koşullarında işsizlik ve açlıkla mücadele ediyoruz” dedi.

'Hakkımızı patronların cebine bırakmayacağız'

Açıklamada “Tazminatlarımızı ödememek için şirkete ait fabrikayı ve arsayı değerinin altında satan patron, yasaların kendisini koruduğunu bilerek rahatlıkla yaşayabiliyor. Buna dur demenin zamanıdır! Biz bu yolu açacağız. Hakkımız olan tazminatlarımızı patronların cebine bırakmayacağız” denildi. İşçiler mücadelelerini sonuna dek sürdüreceklerini açıkladı.

Patrondan işçiye: Alacaklarınızın yüzde 65'ini 'helal edin'

Öte yandan soL’a konuşan bir işçi patronun kendilerine yaptığı öneriyi de anlattı.

Ocak başında fabrikanın kapandığını ve ihbar süreleri kullanılmak üzere işten çıkarıldıklarını aktaran işçi “18 Martta da tamamen kapandı fabrika. Fabrikayı sattıktan sonra kıdem tazminatımız ve bütün haklarımızla beraber içeride kalan iki maaşımızı, ikramiyemizi, öğrenci paralarımızı, erzak yardımımızı hepsini ödeyeceğini söyledi. Fabrikayı sattığı zaman. Temmuz başında fabrika satıldı. Ama hiçbir hakkımızı alamadık. Biz yargı yoluna başvurduk. Pandemi döneminde yasaklardan dolayı davalar da ertelendi. Şu anda davamız devam ediyor biz de mücadelemizi veriyoruz” dedi.

İşçi “Bu arada patrondan ‘Yüzde 65’ini helal edin, ondan vazgeçin, geri kalan yüzde 35’inin yarısını vereceğiz, geri kalan yarısını da 84 ay taksit yapacağız’ diye bir öneri geldi. Biz bunu kabul etmedik. Bunun için de mücadele veriyoruz” dedi.

Bir başka işçi ise “Ben buradan işçi kardeşlerimize sesleniyorum. Patrona güvenmesinler. Kimse 'biz senin ücretini ödeyeceğiz' diyen patrona güvenip fabrika satılana kadar fabrikadan kesinlikle ve kesinlikle ayrılmasın. Biz güvendik, ayrıldık pandemi sürecinde, ben şu anda 9 aydır mağdurum. Benim 9 aydır evime giren para devletin verdiği işsizlik ödeneği. Genç ailesine sesleniyorum. Paramızı verin” dedi.