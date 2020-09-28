Grip aşısı 'ticari sır' oldu!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin grip aşısı üretimi yapan firmalardan hangi tarihte, kaç doz aşı sipariş edildiği yönündeki verileri "ticari bilgiler" olduğu gerekçesiyle açıklamadı.

Koronavirüs salgınında olası bir ikinci dalganın yaşanabileceği endişeleri dile getirilirken; uzmanlardan ve resmi makamlardan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan milyonlarca vatandaşa grip aşısı olmaları konusunda uyarılar geliyor. Pandemideki artış eğilimi sürerken, milyonlarca vatandaş ise grip aşısı olmayı bekliyor. Bu kapsamda CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bilgi edinme yasası kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvuruda Türkiye'nin ilgili firmalardan hangi tarihte, kaç doz grip aşısı sipariş ettiğini sordu. Bulut, Türkiye'ye gelecek grip aşılarından kaç dozun pandemiyle mücadele eden sağlık emekçileri için ayrıldığını veya ayrılıp ayrılmadığını da sordu.

'Başvurunuzda yer alan bilgiler ticari bilgileri kapsadığından...'

Sağlık Bakanlığı Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından verilen yanıtta "Başvurunuzda yer alan bilgiler ticari bilgileri kapsadığından sistem üzerinden cevap verilememektedir" ifadeleri yer aldı. Kaç doz aşı alındığı konusunda bilgi vermeyen Bakanlık bu konuda ilgili talebin ilgili firmalara bildirilebileceğini belirterek topu ilaç firmalarına attı.

Kendisinin TBMM Sağlık Komisyonu üyesi olduğunu anımsatan Bulut, "Bu, bize bu tür bilgilerin verilmesi anlamında önem arz ediyor" dedi. Pandemiyle mücadelede en önemli konulardan birinin şeffaflık olduğunu kaydeden Bulut, pandemiyle ilgili her türlü verinin paylaşılması gerektiğini belirtti ve "Vatandaşlar ona göre tedbirini alsın ve bilinçlensin" görüşünü dile getirdi.

Bulut, "Bugüne kadar maske dağıtımı, sokağa çıkma yasağının uygulanması ve pandemiyle ilgili verilerin paylaşılmasında hep şüphe ve güvensizliğe neden oldular. Kaç doz aşı alındığı konusundaki soruya ticari bilgi olduğu gerekçesiyle yanıt verilmemesi toplumda güvensizliğe neden oluyor. Sürecin kapalı yürütüldüğünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.