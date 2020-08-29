Grip aşısı krizi kapıda: Gelecek aşının yetmesi imkansız, geçen yıl dahi yetmemişti

Yaz aylarının sonuna gelinmesi sonrası mevsim gribi kapıda. Salgın dolayısıyla bu yıl grip aşısına başvurunun geçtiğimiz yıllara göre kat kat artması beklenirken, Türk Eczacılar Birliği (TEB) bir açıklama yaparak Bakanlığa çağrıda bulundu.

“65 yaş üstü ve kronik hastaların bu aşıları yaptırmaları son derece önemli. Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları, risk grubunda olan kişilerin özellikle pandemi döneminde grip aşısı olması gerektiği uyarısında bulunuyor” diyen TEB, “Ülkemizde risk grubundaki kişilere grip ve zatürre aşıları ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Grip aşısı konusunda geçtiğimiz yıllarda yaşanan tedarik sorununu göz önüne aldığımızda gerekli tedbirlerin bir an evvel alınmaması durumunda ciddi sıkıntılar yaşanacağı da aşikârdır” ifadesini kullandı.

‘Aşı ekim, kasım aylarında gelecek’

TEB’in bu açıklaması sonrası mevcut tabloyu ve ihtiyaç duyulan aşı miktarını sorduğumuz İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Grip aşısı ekim, kasım ayında gelecek” dedi.

‘Gelecek doz 1 milyon 300 bin, ihtiyacı kesinlikle karşılamayacak’

Grip aşısı konusunda firmalar ile yaptıkları görüşmeler neticesinde geçen yıldaki sayılarda geleceği bilgisini edindiklerini aktaran Sarıalioğlu, “Geçtiğimiz yıl 1 milyon 300 bin doz aşı gelmişti. Pandemi dolayısıyla talep belki 10, 20 kat artacak. Ancak gelen aşı miktarı geçen yılla aynı, ihtiyacı talebi kesinlikle karşılamayacak” diye konuştu.

‘Geçen yıl dahi yetmedi, aralık ayında bitti’

Geçen yıl gelen aşının yetip yetmediği sorusuna da yanıt veren Sarıalioğlu, “Hayır, geçen yıl da yetmemişti. Aralık ayına gelindiğinde aşı talebine yanıt veremez hale gelmiştik. Yurttaşlar her gün gelerek eczanelere isim yazdırıyor, talepte bulunuyor. Bu gelen talepler dahi ihtiyacın üzerinde. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Bu sayılar önümüzdeki aylarda kriz konusu olacaktır” dedi.