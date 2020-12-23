Grip aşısı bulunamıyor, bakanlık hastalara 'yazdırın' diye mesaj gönderiyor

Kime uygulanacağı Sağlık Bakanlığı’nın E-Nabız uygulamasıyla belirlenen grip aşısı ilaç depolarında tükendi. Buna rağmen E-Nabız üzerinden birçok yurttaşa “aşı yazdırabilirsiniz” mesajı iletilmeye devam ediyor. Bu durum yurttaşların sağlık kurumları ile eczaneler arasında gereksiz bir trafik oluşmasına da yol açıyor.

Yeterince aşı tedarik etmeyen, geçen seneki kadar aşıyı yetiştirmeye çalışan bakanlık birçok hastalığı olan, 65 yaş üstü kişinin aşıya erişimini “risk grubunda değil” diyerek engellemişti. Hafta başından beri ise aşı depolarda tükenmiş durumda. Buna rağmen en başta riskli sayılmayan binlerce kişiye “aşı hakkınız var, aile hekiminize yazdırabilirsiniz” mesajı iletilmeye başlandı.

Aşının bittiğinden haberi olmayan binlerce kişi son günlerde E-Nabız sistemindeki mesajı görüp sağlık kurumlarına başvuruyor. Reçetelerini yazdırabilenler eczanelere gittiklerinde ise aşının bittiği cevabını alıyor.

Yurttaşlar “Madem aşı kalmadı, neden yazdırabilirsiniz deniyor" diye tepkilerini dile getirirken, bu durum “Sağlık Bakanlığı’nın aşının bittiğinden haberi yok mu” sorusunu da akıllara getiriyor.