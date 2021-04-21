Gri pasaportla kaçakçılık Alman basınında

Türkiye'de gündeme gelen, gri pasaportlarla Almanya'ya sosyal projeler kapsamında insan kaçakçılığı yapıldığına dair haberler Alman basınında da kendine yer buldu.

Hannover Başsavcısı Thomas Klinge, Alman Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Hannover kentinde bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu onayladı. Bahsi geçen sanık Ersin K.'nın, bir işletmesi olduğu ve bu işletme aracılığıyla çok sayıda kişiye sahte davetler yollayarak Almanya'ya girişleri sağladığı gerekçesiyle mahkeme önüne çıkmasına karar verildi.

Başsavcı Klinge yaptığı açıklamada, 53 davetliden 46'sının Almanya'ya geldiğini, ülkeye girdikten sonra da grubun Almanya içinde dağıldığını söylerken, tespit edilen 5 kişinin ise sığınmacı başvurusunda bulunduğu bilgisini aktardı.

Hannover Belediyesi sözde idari heyetin ziyaretinden haberdar olmadıklarını, Şubat 2020'de Malatya Belediye Başkanı'ndan böyle bir talep geldiğini ancak bir toplantı gerçekleşmediğini belirtti.

Diğer taraftan medyada, AKP hükümetinin insan kaçakçılığı yaptığını ve gri pasaportlardan kazanç elde ettiği ifadeleri yer alırken, yasa dışı Almanya'ya gelenlerin AKP'li oldukları ancak sığınmacı başvurusu yaparken kolaylık sağlaması açısından kendilerini muhalif tanımladıkları ve siyasi zulüm gördüklerini iddia ettikleri yazıldı.

Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut Hannover Gazetesi'ne verdiği demeçte konuyu Federal Meclis'e taşıyacağını söylerken, yaklaşık bin kişinin, dört haneli ödemeler karşılığında Almanya´ya getirildiğini söyledi.