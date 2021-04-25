Gri pasaportla insan kaçakçılığının araştırılması önerisine AKP'den ikinci ret

CHP’nin "belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığını Meclis araştırsın" araştırma önergesinin geçen hafta AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinin ardından, CHP’nin başını çektiği muhalefet milletvekilleri ‘hizmet damgalı pasaportların uluslararası krize dönüşmesi’ gündemiyle TBMM Dışişleri Komisyonu’nun toplanmasını istedi. CHP’nin Komisyon Sözcüsü Ünal Çeviköz tarafından kaleme alınan toplantı çağrı dilekçesi Çarşamba günü Dışişleri Komisyonu Başkanlığı’na iletildi. Ancak Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç talepte bulunan muhalefet milletvekillerine gönderdiği yanıtta, “İçtüzüğün komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı başlıklı 35. maddesi uyarınca talebiniz yerine getirilmemektedir” diyerek talebi reddetti.

Çakırözer: Bunu Meclis konuşmayacak da kim konuşacak?

AKP’li Kılıç’ın tutumuna TBMM Dışişleri üyesi CHP’li Utku Çakırözer tepki göstererek şu değerlendirmeyi yaptı: “Önce Meclis’te araştırma komisyon kurulması talebimiz reddedildi, şimdi de meselenin Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi talebimiz reddediliyor. TC pasaportu Türkiye’nin itibarıdır, hepimizin itibarıdır, Meclis’imizin de itibarıdır. Bu pasaportun yurtdışına insan kaçakçılığında kullanılmasının, ülkemizin itibarına verdiği zararı Meclis konuşmayacak da kim konuşacak? Sanırım yarası olan gocunuyor ki konuşmaktan kaçıyorlar. Biz CHP olarak bu rezaletin perde arkasını aydınlatana kadar peşini bırakmayacağız” dedi.

'15 Temmuz sanıkları da mı gri pasaportla kaçırıldı?'

Gri pasaportlarla insan kaçakçılığı skandalına ilişkin TBMM’de bir soru önergesi de veren Çakırözer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, 15 Temmuz darbe girişimi davalarında yargılanan firari sanıklardan gri pasaport verilerek yurtdışına kaçırılanlar olup olmadığını sordu. Çakırözer önergesinde şunları sordu:

Yıllar itibariyle gri pasaport verilen yurttaş sayısı kaçtır? Pasaport verilen kaç kişi yurtdışına çıkmıştır?

Yurtdışına çıkanlardan kaç kişi geri dönmedi? Dönmeyenlerden kaç kişi kamu personelidir, kamu personeli olmayan kişi sayısı kaçtır?

15 Temmuz darbe davalarında yargılanan firari FETÖ sanıklarından gri pasaport kullanarak yurtdışına kaçanlar var mıdır?

Varsa bu isimlere gri pasaport hangi gerekçe ile kimler tarafından verilmiştir?

Darbe girişimi öncesinde bu pasaportların dağıtımında görev alan İçişleri Bakanlığı yetkililerinden FETÖ davalarında yargılananlar var mı? Bu isimlerin gri pasaport dağıtımıyla ilgileri ve kimlere bu pasaportları verdikleri Bakanlık tarafından araştırılmakta mıdır?

Kamu personeli olmayıp mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kaç kişiye gri pasaport verilmiştir? Bunlardan kaçı geri dönmemiştir?

Gri pasaport ile yurtdışına gidip geri dönmeyen kişilerin akıbeti hakkında gittikleri ülkelerin makamları ile iletişime geçtiniz mi?

Gri pasaportların bazı kesimler tarafından parayla verildiği ve bu işin bir rant kapısı haline getirildiği iddiaları ile ilgili ne gibi çalışmanız olacak?

'İki diplomatın görevden alındığı iddialar doğru mu?'

Çakırözer, Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğu’nda görevli diplomatların Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından gri pasaport verilenlerle ilgili şüphelerini Bakanlığa bildirmelerinin ardından görevden alındıkları iddialarını da gündeme taşıdı.

TBMM’de soru önergesi veren Çakırözer, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yanıtlaması talebiyle şu soruları sordu: