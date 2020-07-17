Grevdeki işçiye 222 kırbaç cezası

İran’ın Huzistan eyaletinde bulunan Şuş kentindeki Haft-Tapeh işçilerinin ‘‘Utanç içinde yaşamak istemiyoruz’’ ve ‘‘Aç bir çocuğun vaatlere karnı toktur’’ sloganlarıyla başlattıkları grev 33. gününe girdi.

6 bin işçiden 4 bin 500’ünün Mart ayından bu yana ücretlerini alamadığı fabrikada işçiler geciken ücretlerinin ödenmesini, sigorta primlerinin yatırılmasını, protesto ettiği için işten atılan arkadaşlarının işe dönmesini, yolsuzluğa bulaşmış şirket yöneticilerinin işten çıkarılmasını, yöneticilerin zimmetlerine geçirdikleri paraların işçilere verilmesini, emekli yöneticilerin şirketin işlerine karışmamasını talep ediyorlar. İşçiler, şirketin CEO’su Ümit Asabeygi’nin finansal yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasını da istiyor.

Greve polis saldırısı

Geçtiğimiz Salı günü grevin 30. gününde yaşanan polis saldırısının ardından İbrahim Abbasi Mencezi, Yusuf Behmani, Muhammed Honifar ve Müslim Çeşme Havar isimli işçiler göz altına alındı. Haft-Tappeh işçilerinin avukatı, işçilerin Şuş şehri güvenlik ve istihbarat tarafından göz altına alınan işçilerin Dezful hapishanesine nakledildiğini açıkladı. Polis tarafından hakarete ve şiddete maruz bırakıldıkları işçiler bir gün sonra kefaletle serbest bırakılırken, Muhammed Rıza Dabiran isimli işçiye, yetkililere hakaret etmek, yalan ve iftira yaymak suçlamasıyla Devrim mahkemesi tarafından 222 kırbaç cezası verildiği öğrenildi.