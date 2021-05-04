Grev kararını asan Narbel işçileri: Taleplerimiz karşılanmazsa grev kaçınılmaz olur

İzmir Narlıdere Belediyesi'ne bağlı NAR-BEL şirketinde çalışan Belediye-İş Sendikası 2 Nolu Şubeye üye işçiler, Ocak ayından beri yürüttükleri toplu iş sözleşmesi arabuluculuk görüşmelerinden bir sonuç alamadı. 30 Nisan 2021 itibariyle grev kararını asan işçiler, taslak sözleşmede yer alan 80 maddelik talep listesinin yanına dahi yaklaşılmadığını söylüyor.

'Taleplerimiz karşılanmazsa grev kaçınılmaz olur'

Kısıtlama günlerinde işlerine devam edeceklerini, ardından hâlâ anlaşma sağlanamamış olduğu taktirde iş bırakmaya gideceklerini söyleyen işçiler taleplerini sıraladı:

"1 Ocak'tan beri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde aşama kat edemedik. Standart maddeler dışında, ücret, izin, ihbar günleri gibi taleplerimiz sonuçlanmadı. 80 maddeden 35'i ertelendi. Biz taleplerimizi işverene bildirdik. Narlıdere'de en düşük kiralar 1300 liradan başlıyor. Bir işçinin burada geçinmesi kolay değil. TÜİK'in açıkladığı enflasyon olan yüzde 16+1 puan istiyoruz. Bunu da 128 lira taban ücretten istiyoruz. Şu anda 175 asgari ücretle çalışan arkadaşımız da 128 liralık taban ücrete çekilmesi lazımken çekilmedi. Aslında burada da suç işlendi. Bizim Günlük 7,5-8 lira yemek ücreti veriliyor. 45 lira yakacak ücreti deniliyor. Taleplerimizden asla geri adım atamayacağız. Grev kararını astık, oylamamızı 17'sinden sonra yapacağız. Taleplerimiz karşılanmazsa grev kaçınılmaz olur.

300'e yakın kadrosuz çalışan arkadaşımız var, 120 kadrolu çalışan var. Kadrosuz çalışanların da kadro talebi var. Herkes aynı işi yapıyor ama eşit ücret alamıyor. Aynı koşullardan yararlanamıyor. Eşit işi yapan eşit ücret almalı. Bizler ayrıca ülkedeki tüm emekçiler için iyi koşullar istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin, kod-29'un kaldırılmasını istiyoruz."