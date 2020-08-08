Granma: Lula'nın yargılanması düşmanlarımızın ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın 2018 yılında seçimlere girmesini engelleyen kararı bu hafta iptal etti. 2018 yılında seçimlere 6 gün kala Lula'nın seçimlere girmesi "rüşvet aldığı" iddiasıyla engellenmiş ve bu hukuksuzluk altında yapılan seçimleri faşist Jair Bolsonaro kazanmıştı.

Bolsonaro seçilsin diye yapılan şov mahkeme

Federal Yargıç Sergio Moro bu kararı verip Bolsonaro rejiminin kurulmasına ön ayak olmasından dolayı ödüllendirilmiş ve faşit hükümetin kabinesinde Adalet Bakanı olarak görev almıştı.

Latin Amerika menşeli teleSUR'un bildirdiğine göre Federal Mahkeme Çarşamba günü Lula'ya yönelik suçlamada bulunan Antonio Palocci'nin şikayetini tarafsızlık ihlali gerekçesiyle iptal etti.

Palocci'nin şikayeti, İşçi Partisi'nin (PT) zaferini önlemek ve Bolsonaro'yu seçmek gibi açık bir hedefle, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan günler önce, dönemin Federal Yargıç Sergio Moro tarafından kabul edilmişti ve Lula 580 gün boyunca hukuksuz bir şekilde hapis yattı.

Palocci, Lula'nın 12 milyon real (16 milyon 547 bin 840 Türk lirası) rüşvet aldığını iddia etmişti, ancak Bolsonaro lehine yapılan seçim hamlesi olan şov mahkemede elle tutulur bir kanıt sunulmadı.

Küba Komünist Partisi'nin yayın organı Granma'daysa konuya dair yayınlanan yazıda dönemin Küba Komünist Partisi Komite Partisi Komitesinin ilk sekreteri Raul Castro Ruz'un, Santiago de Cuba'da Devrim zaferinin 60. yıldönümü anısına yaptığı açıklamadaki "Yoldaş Lula'yı hapsetmeyi başardılar ve geçmiş seçimlerde kesin zaferini önlemek için onu İşçi Partisinin Başkanlık adayı olma hakkından mahrum ettiler" sözleri hatırlatıldı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 25. Sao Paulo Forumunun kapanışında Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez'in de aynı şekilde "Skandal yasal manevralar kullanarak yanlış suçlamalarla hapsedilen Lula, solun düşmanlarının ne kadar ileri gidebileceğinin bir örneğidir" sözlerine atıf yapıldı.

Lo hecho contra Lula demuestra hasta dónde llegan los enemigos . La judicialización de los líderes de la izquierda es un engendro imperial para acrecentar su dominio sobre los pueblos de #NuestraAmérica #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/rk1enHECyl Via @Granma_Digital — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 6, 2020

Granma'da çıkan yazıda "Görünüşe göre adalet gecikebilir ama reddedilemez eski atasözü bu davada yerine getirildi; adalet şans eseri değil, milyonların kararlı mücadelesinin bir sonucu olarak." denildi.

Ekvador'da ABD kuklası Lenin Moreno'nun seçilmesinin ardından eski Cumhurbaşkanı Rafael Correa da benzer hukuksuz suçlamalarla yüzleştikten sonra sürgüne gitmek zorunda kalmıştı.