Altındaki yükseliş devam ediyor. Ons altın son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, gram altın yeni bir rekor kırdı.
Gün içinde 397 liraya kadar çıkan gram altın, 400 lirayı gördü.
Gram altın rekor kırdı: 400 liradan işlem görüyor
Gram altın yeni bir rekor kırarak, 400 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
Altındaki yükseliş devam ediyor. Ons altın son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, gram altın yeni bir rekor kırdı.
Gün içinde 397 liraya kadar çıkan gram altın, 400 lirayı gördü.
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