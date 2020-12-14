'Gözler kabinede' ama artık ne kabine var ne bakanlar kurulu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bakanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra açıklama yapması beklenirken "gözler kabinede" başlıkları dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı da bu toplantıyı "kabine toplantısı" olarak duyuruyor. Biz de "Kabine" diye bir kurulun olup olmadığını ve alınan kararların niteliğini soL yazarı Kadir Sev'e sorduk.

Sev'e şu soruları yönelttik: "Tayyip Erdoğan zaman zaman bakanlarıyla toplantılar yapıyor. Bunlar Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde kabine toplantısı olarak duyuruluyor. Oysa ne Anayasa’da ne de yasalarda kabine diye adlandırılan bir Kurul var. Neden böyle bir ad veriliyor? Kurulun yasal yetkisi nedir? Kararlar alabilir mi? Uyulmazsa yaptırımı nedir? Bu konularda neler söyleyebilirsiniz?"

'Bu algıyı oluşturmak işlerine geliyor'

Sev sorularımızı şöyle yanıtladı:

"Cumhurbaşkanı, dilediği zaman bakanlarını toplayıp görüşlerini alır. Bunda hiçbir engel yok. Ancak yasaların gereği olarak yapılıyormuş gibi sunulmasına itiraz etmeliyiz. Sanki bu ülkede hiç bir şey değişmemiş, sanki devlet eskiden olduğu gibi kurulların aldığı kararlar eliyle yönetiliyormuş algısı oluşturulmaya çalışılıyor.

Anayasa değişikliğinden önce, her biri siyasal sorumluluk taşıyan bakanlar ve yasalarla öngörülmüş yetkileri kullanan Meclisin onayladığı Bakanlar Kurulu (Hükümet) vardı.

Yeni Anayasada, hükümet; bakanlar; bakanlar kurulu gibi kurumlar kaldırıldı. Bakanlar Kurulunun bütün yetkilerini bugün tek başına Cumhurbaşkanı kullanıyor.

Bu gerçeği gizleyebileceklerini düşünmüyorlardır sanırım. Ancak kurulların bütünüyle ortadan kalkmadığı algısı oluşturmak işlerine geliyor olabilir.

Kullanılan sözcük de ilginç; 'Kabine' olarak adlandırıyorlar. Bu sözcük Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılırdı. Nedense eski bir sözcük kullanmayı tercih etmişler."