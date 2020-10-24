Gözaltındakileri darp etti, sonra kendisini coplattı

Mardin’in Derik İlçe Emniyet Müdürü A.T. E.'nin alkollü şekilde gittiği Emniyet Müdürlüğü binasında gözaltında tutulan 3 kişiyi feci şekilde darp ettiği iddia edildi.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, emniyet müdürü, sonrasında emri altındaki polislere kendisini coplatıp, darp ettiği üç kişi hakkında “polise mukavemet ettikleri” yönünde tutanak tutturdu.
Olay, emniyet müdürünün darp ettiği kişilerden M.T.’nin şikayeti üzerine ortaya çıktı.
Maruz kaldıkları şiddeti götürüldükleri Derik Adliyesi’nde savcıya anlatan M.T., verdiği ifadesinde emniyet müdürünün sarhoş bir şekilde emniyete gelerek, kendilerini darp ettiğini belirtti.
Alınan ifadelerinin ardından her üç kişiyi serbest bırakan savcının, M.T.’nin ifadeleri doğrultusunda emniyet müdürü hakkında resen soruşturma başlatması bekleniyor.