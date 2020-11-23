Gözaltındaki belediye başkanı hakkında karar

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 23'ü adliyeye sevk edildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile bir belediye başkanı yardımcısının da aralarında bulunduğu 27 şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Oda TV'de yer alan habere göre, şahıslardan 4'ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 23 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Menemen Adliyesine getirildi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

'Yaptığım her şey hukuka uygun'

Hakkında 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçları bulunan Serdar Aksoy'un, suçlamaları reddettiği ve “Yaptığım her şey hukuka uygundur” dediği öğrenildi.

Mahkemede ifadesi alınan Aksoy serbest bırakıldı.

Yolsuzluk, paravan şirket, mobbing, tehdit iddiaları

CHP Genel Merkezi, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından Aksoy'un istifasını istemişti. Bunun ardından Aksoy, partiden istifa etmişti.

CHP kaynakları tarafından, yapılan bazı ihaleleri alan isimlerin "vurgun yaptığı", bu nedenle hakkında yapılan inceleme sonucu ihraç istendiği ifade edilmişti.

Aksoy’un 4 firmaya yaklaşık 50 milyon TL’yi bulan ihale verdiği öne sürülmüştü. Aksoy hakkında CHP’li bazı meclis üyelerinin İl Başkanlığı’na Menemen’de yaşananları anlatmasıyla sürecin başladığı ifade edilirken, söz konusu raporun bu talep sonrası hazırlandığı belirtilmişti.

Söz konusu ihalelerin verildiği şirketleri inceleyen ilgili vekiller, ihale verilen şirketlerin hiçbirinin faaliyette olmadığını, kayıtlı adreslerinin de boş olduğunu tespit etmişti.