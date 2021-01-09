Gözaltına alınan öğrenci: Beni tecavüzle tehdit ettiler

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan AKP'li rektör atamasını protesto eden çok sayıda öğrenci evleri basılarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltında yaşadıklarını anlatan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Ferhat Ergen, polislerden sürekli bir şekilde şiddet gördüğünü ifade ederken, Havin Özcan da tecavüzle tehdit edildiğini söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Ergen, “Emniyete girer girmez çıplak arama dayatıldı. Kabul etmeyince ve direnince darp edildik” dedi.

Çıplak arama sırasında tacize maruz kaldığını belirten Havin ise, “Nezarethaneye getirildiğimizde polisler yanıma gelerek beni tecavüzle tehdit ettiler. AKP Gaziantep milletvekili de bizim fotoğraflarımızı paylaşıp terörist ilan etti. Alenen bizi teşhir etti” diye konuştu.