Gözaltına alınan müteahhitler adliyeye sevk edildi

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan isimler şöyleydi:
- Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A
- Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ
- Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B
- Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A
- Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D.
- Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö.