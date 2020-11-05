Gözaltına alınan müteahhitler adliyeye sevk edildi

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan isimler şöyleydi:

  • Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A
  • Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ
  • Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B
  • Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A
  • Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D.
  • Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö.