Gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı

Beş yıl önce sosyal medyadaki bir paylaşımı gerekçe gösterilerek milletvekilliği düşürülen HDP eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltından bırakıldı.

Sabah saatlerinde Gergerlioğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından meclis içinde gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılıgımızca Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk GERGERLİOĞLU’nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sonra şahıs serbest bırakılmıştır" denildi.

'Gergerlioğlu'nun ifadesi tutanaktan çıkarılmak istendi'

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, hukuka aykırı bir şekilde Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltındaki ifadesinin bir bölümünün tutanaktan çıkarılmak istendiğini söyledi.

HDP Milletvekili Avukat Filiz Kerestecioğlu "Bunca yıllık hukuk hayatımda görmediğim şey; ekteki bölüm ifadeden çıkarılmak isteniyor! Bekleme bu yüzden. Ve kayda geçsin ki bu da ikinci bir işkence ve özgürlük hakkının gaspıdır" dedi.

Kerestecioğlu'nun paylaştığı tutanakta Gergerlioğlu, ifade tutanağından çıkarılmak istenen ifadesinin ilgili bölümünde, "abdest aldığı sırada gözaltına alındığını, namazını kılmasına ve elbiselerine giymesine izin verilmesi halinde kendisinin geleceğini söylediğini ancak koluna giren polisler tarafından ayağında terlikler ve üzerinde pijamalarıyla TBMM'den çıkarıldığını, güç kullanılarak polis otosuna bindirildiğini bu sırada sol kolunda ekimoz oluştuğunu, sağ el ikinci parmağını bükmekte zorlandığını, boyunda kas ağrıları oluştuğunu" belirtti.

İddiaya göre çıkartılmak istenilen kısımda Gergerlioğlu "Kendimi orada ifade etme ve ibadet özgürlüğüm ihlal edildi, güç kullanılmak suretiyle darp edildim. Ayrıca hukuka aykırı yakalamam yapıldığı için davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini de kullandı.