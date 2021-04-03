Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

Akşam saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alınan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu da sosyal medya hesabından "Babam hastanede. Kalp ve göğüs ağrısından dolayı anjiyo olacak" paylaşımını yaptı.

Avukat Alınak: Tarafımıza bilgi verilmiyor

Gergerlioğlu’nun avukatı Bişar Abdi Alınak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Gergerlioğlu az önce adliyeye getirildi. Göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastane doktoru anjiyo önerip kardiyoloji bölümüne götürülmesi gerektiğini belirtmiş. Şimdi hangi hastanede ve ne gibi bir tıbbi müdahalede bulunulduğunu bilmemekteyiz. Tarafımıza bilgi verilmiyor" dedi.