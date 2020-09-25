Gözaltına alınan Bilgen hakkında aynı soruşturmada AYM daha önce ihlal kararı vermiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 5-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen Kobane eylemlerine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında bugün Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

82 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar Ankara’ya götürülmeye başlandı.

Bilgen, AYM'ye başvurusuyla tazminat bile kazanmış

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, gözaltına alınanlar arasında bulunan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen’in, daha önce de aynı soruşturma kapsamında 7 ay cezaevinde tutuklu kaldığı ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruda 20 bin TL tazminat kazandığı öğrenildi.

Bilgen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kobane eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 Şubat 2017 tarihinde “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanmış ve sonrasında AYM'ye bireysel başvuru yapmıştı.

“Uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tutuklama dolayısıyla milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle yapılan başvuru AYM tarafından kabul edilmişti.

AYM, “Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna” kararı vermişti.