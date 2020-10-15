Görüşmeden sonuç çıkmadı, maden işçileri Ankara’ya yürümekte kararlı

Manisa’nın Soma ilçesinde 8 yıldır tazminatları ödenmeyen Uyar Madencilik işçileri ile Karaman’ın Ermenek ilçesinde 1 yıldır maaşları ödenmeyen Cenne Maden işçilerinin direnişi sürüyor.

İşçilerin iki koldan 12 Ekim’de Ankara’ya başlattıkları yürüyüş polis ve jandarma tarafından yapılan müdahalelerle engellenmişti.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın dün Ankara’da Enerji Bakanlığı ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı.

İşçiler yarın 12'ye kadar süre verdi

Sendika başkanı Tahir Çetin TKİ’nin konunun kendisiyle alakalı olmadığını ve inisiyatifin işverende olduğunu söylediğini aktardı. Çetin dünkü görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine, Soma ve Ermenek’te bugün valilik ve kaymakamlıklarla görüştüklerini ve yarın saat 12.00’ye kadar süre verdiklerini söyledi. Çetin işçilerin sorununa çözüm bulunmadığı takdirde Soma ve Ermenek’ten Ankara’ya yeniden yürüyüşe geçeceklerini açıkladı.

Soma'da işçiler, Ankara'ya yürüme kararının ardından polis ve jandarma ablukasına alındı

Ankara’ya yürüyüşlerinin engellenmesi üzerine Soma'da işçilerin mezarlık önünde kurduğu kamp alanında ve Ermenek’teki Cenne maden ocağındaki bekleyişleri sürüyor.

Soma Katliamı'nda yaşamını yitiren 301 işçinin yattığı mezarlık önünde bekleyişlerini sürdüren işçilerin, Ankara'ya yürüme kararı almasının ardından polis ve jandarma işçileri ablukaya aldı.

İşçinin hakkını savunacak savcı aranıyor

Soma’daki kamp alanındaki işçilerden Uyar Madencilik mağduru Ali Faik, Uyar Madencilik hakkında soruşturma açacak işçiden yana bir savcı çıkmasını umduklarını söyledi.