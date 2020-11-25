GÖRÜŞ | Yeni Düzen-yeni muhalefet-hayırlı liberaller

İdeolojik mücadelenin sınırları nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Bu sorunun kolay bir yanıtı yok, bu yazıyı makul sınırlarda tutmak için ise noktaların uçlarını aramak yerine ışığı mücadelenin oturabileceği zeminlere tutmaya çalışacağız. Çünkü ideoloji siyaseti belirliyorsa, siyaset de kaçınılmaz olarak ideolojik mücadelenin zeminini belirleyerek diyalektiğin karşı ucunu tamamlıyor. Öyleyse bizim de ana eksende tartışacağımız şey, düzen siyasetinden sola doğru uzanan bir kaçak hat olarak liberalizmin, ideolojik mücadelede edindiği işlevler olacak.

Peki liberalizmin “kaçak hat olarak edindiği işlevler” derken nereye işaret ediyoruz? Somutlayarak gidelim: Örneğin 90’ların başından 2008’e uzanan süreçte liberalizm temel itibariyle, ideolojik mücadelenin zeminindeki depremin çatlaklarına sızmayı denedi ve büyük ölçüde başardı. Deprem Sovyetler Birliği’nin çözülüşüydü, sonuç kavgada bizim ayağımızı bastığımız zeminin üzerinde yarıklar oluşması oldu. “Tarihin sonu” tezi zeminimizin tamamen ortadan kalktığını, sınıf savaşımının sonlandığını ifade ediyor olsa da asıl işlevi var olan çatlaklara sızılmasını kolaylaştırmaktı. Liberalizm adına sızma operasyonunda ihtiyaç duyulan araçlar ise olgunlaşmamış olsalar da şüphesiz ergenliklerini tamamlamışlardı. Şöyle de değerlendirebiliriz: Ne ölçüde zayıflamış olursa olsun Marksist solun ideolojik kaynakları ve sağlamlığı, çekilecek operasyonda bir ayağın işçi sınıfına basmasını zorunlu kılıyordu. Bu zorunluluktan doğan ve ergenliğini tamamlamış araçların en afilisi şüphesiz avro-komünizmdi. “İhtiyaçları ve varlığı artık emek hareketinin ve sermayeninkilere karşılık gelmeyen yeni bir işçi sınıfının varlığı” İtalyan Otonomcu Marksist yayınlarda 60’lardan itibaren dillendirilmeye başlamıştı. Olgunluğa ise tam da bu sızmayla erişti. Kelli felli devrimci hareketler bir sabah uyandıklarında emperyalizmi küreselleşmeye, hatta imparatorluğa, sömürüyü maddi ve maddi olmayan emek ayrımına, sınıfı ise çokluğa dönüşmüş olarak buldular. Hakkını verelim, kavramları dağıtmak için yapılan bu kadar laf kalabalığı bolca kof teorik çerçeve ve günümüzün deyimiyle “aneliz” gerektiriyordu.

Yalnızca siyasette değil, son 2 haftada gördük ki Netflix’te bile!

Türkiye de elbette bu sızmadan nasibini aldı, artık rotayı işçi sınıfı değil, toplumun “dinamik, hareketli kesimleri” belirliyordu ve asıl mesele devrimci siyaseti onlarla buluşturmaktı. Hazır reel sosyalizm ortadan kalkmış, proletarya da cuntadan beri ortalarda gözükmez iken vakit, ezilen toplumsal katmanların radikal politik mücadelesine omuz verme vaktiydi. Bu laf kalabalığının çıktısı, Türkiye’de hâlâ düzen siyasetinin “muhalif kalemşörlerini” biraz kurcaladığınızda karşınıza nur topu gibi bir Birikim/Taraf/Radikal hattı çıkmasıdır. Yalnızca siyasette değil, son 2 haftada gördük ki Netflix’te bile!

Bu açıdan karşı hegemonyanın 2008’deki krizle dağılma evresine girdiğini söylemek yanlış olmaz. Bir başka deyişle ayağımızın altındaki çatlaklar, sınıf savaşımının kanunu olduğunca dolmaya ve karşı cephede yeni bir krizler sarmalı oluşmaya başlamıştır.

Koşullar bir barut fıçısı kıvamındadır

Bugüne gelirsek: Liberalizmin 91-08 kuşağı, burjuva ideolojisinin operasyonel ayağı olarak Türkiye’deki dönüşüme görünürde iktidarın parçası hâline gelmeden başarılı biçimde destek vermiştir. Ve destek sonucunda kazdığı kuyuya politik (ve bazıları adına fiziki olarak da) kendi düşmüştür. Ancak yeni dönem, yeni fırsatlar ve yeni liberalizm ihtiyacı görünen o ki bu kez de burjuva muhalefetine hasıl olmuştur.

İdeolojik mücadelenin zeminindeki çatlakların on yıldan fazladır sıkılaştığını söylemiştim, buradan devam edelim: Türkiye’de marksizmin ayakları artık kaskatı bir betona basmaktadır. Sömürünün, iktidar sahiplerinin hoyratlığı ve bu açıdan iş bilmezliği sayesinde apaçık hâle geldiği memleketimizde düzen siyaseti bu hoyratlıkla özdeşleştiyse, kapitalizmin en yüksek yasama kurumuna dair hiç kimsenin inancı kalmadıysa, sokakta uzatılan mikrofonlar gemileri yakıyorsa Aydemir Güler’den alıntıyla koşullar bir barut fıçısı kıvamındadır ve artık Türkiye solu adına sızılacak bir boşluk kalmamıştır. Öyleyse liberal maymuncuk bu kez neyi açacaktır?

Türkiye’de düzen siyaseti topyekûn bir sağa kayışla ilericiliğe dair bütün referanslarını kaybettiyse elbette bu, aynı anda Türkiye halkının da bu değerlerin tamamını kaybettiği anlamına gelmiyor. Hatta tersinden bu alan gerçek sahiplerine terk edilmiştir bile denilebilir: Kamuculuk, laiklik, cumhuriyetçilik er ya da geç bu sayede işçi sınıfının bayrakları hâline gelecektir. Ancak bu sürecin, halk adına olabildiğince büyük hasarla atlatılması, örgütsüzlüğün, oportünizmin, seçim hesaplarının siyasetin bütününe denk düştüğü algısının yaygınlaşması artık Türkiye liberalizminin ajandasında bir numarada yer almaktadır. Yalçın Küçük ’ün formülasyonunu tersten uygulayabiliriz: Düzenin yoksullukla ve açlıkla, düzen siyasetinin ise seçeneksizlikle sıkıştırdığı halk ileriye doğru atılmaya çalıştıkça liberaller, ellerinde satırlarla Osmanlı’da askerlerin geri çekilişini önleyen Azaplar olarak beklemekte ve “itidal” çağrısı yapmaktadır.

İtidal aynı zamanda müesses nizamın bir vadede bugünden hoşnut olmayanların lehine değişeceği iddiasına sahip olmak zorunda. Görüyoruz ki liberalizm bu iddiayı geçen seneki belediye seçimlerinde keşfetti: Toplumsal uzlaşı, karşıtına benzemiş muhalefet bloğu vesilesiyle mümkündü. Seleflerinin aksine geleceklerini, burjuva siyasetinin iktidar değil muhalefet ayağında bulmalarının sebebi de bu denilebilir. Geçtiğimiz periyotta tüm fikri ve entelektüel zenginliğini büyük bir cömertlikle karşı devrime sunan liberalizm, bu kez yıkılanın tesisleşmesi için öznenin, yıkıcılar olmadığının farkına varmış durumda. Sermaye egemenliğinin en kural tanımaz, örgütlülüğün en dip noktada olduğu Türkiye, bu “nimetlerine” zarar gelmeden muhaliflerin de “yaşayabileceği” bir yer olmalı.

Yani koşullar ve ağaçlar tekrar sola eğilmeye başladı

Ancak Türkiye kapitalizmi de diğer coğrafyalar gibi buna elverecek koşulları çoktan ortadan kaldırdı. 2 ana sebeple:

Burjuva ideolojisinin egemenliği, egemen sınıfın kendi çıkarlarının tüm sınıfların çıkarı olduğu yanılsamasıyla mümkün. Bu yanılsamanın zayıflayabildiği ve kapitalizmin halka çeşitli tavizler vermek zorunda kaldığı periyotlar işçi sınıfının örgütlü mücadele ettiği anlara denk düşüyor/önceliyor. Muhalif halk kitlelerin “yaşanabilecek Türkiye’ye” duyduğu özlem ise göreli iktisadi refah olduğu kadar –hatta belki daha fazla- günlük yaşam pratiklerine dair gerici müdahaleler ve baskı atmosferinin ortadan kalkmasıyla ilgili. Bu atmosferin kendisi, işçi sınıfının her kesimi için kullanışlı bir örgütsüzlük aracı olurken, hangi akla hizmet egemenlerin; kadınların özgürleştiği, gericiliğin püskürtüldüğü, yurttaş olmanın tekrar mümkün olduğu bir ülkeyi seçimle hediye edeceğini düşünebiliriz? Düşünülemez, zira bunların tekrar kazanılması, örgütlülüğün bir sebebi değil ancak sonucu olabilir.

İkinci neden ise şu: Dış politika ve iç politikanın birbirinden yalıtılmış alanlar olduğu savı büyük bir palavra. Çünkü Kesmeşeker’in keyifli dizelerinden alıntıyla “Her şey sermaye için “. Türkiye sermayesinin ihtiyaçlarını ve büyüme arzusunu karşılamak üzere, yani emperyalistleşme eğilimince tasarlanmış dış politikanın, öyle veya böyle el büyüterek muhalefetin önce tezkere için el kaldırıp sonra askerlerimiz neden orada diyerek geliştirdiği tutarsız argümanları her seferinde tarumar etmesi bu yüzden. Zaten son birkaç örnekte gördük ki AKP’nin şahin politikaları, “saray karşıtı bloğun” kimi öznelerince utana sıkıla, kimilerince göğsünü gere gere sahipleniliyor. Liberalizm de biliyor ki emperyalist piramidin tepesine tırmanmak, her zaman acı reçeteyi getirmek zorunda.

Bu mantık dizgileri kurulmadığı müddetçe üretilen argümanların günlük siyasette çıktısı, “ağzımızın tadı kaçmasın” tekerlemesinin sürekli tekrarı oluyor. Tekrar aynı zamanda düzen muhalefetinin siyasal İslamcılardan devşirme transferlerine ses çıkarmamak, herhangi bir dönemeçte alınan tutuma koşulsuz şartsız destek sunmak ve nizamın ürkütülmediği her hamleyi göklere çıkarmak anlamına geliyor.

Öyleyse yazının başında kullandığımız analojiye bir güncelleme yaparak bağlayalım: İdeolojik mücadelede rakibinin ayaklarının bastığı zeminde çatlak bulamayanlar bu kez onu aşındırmayı, süpürerek içine katmayı deniyor.

Lâkin mızrağın çuvala sığmadığı sanıyorum çok açık, zaten y-liberallerin söylem ve argüman kısırlığı da buradan kaynaklanıyor. Ne selefleri gibi sızabilecekleri bir çatlak, ne de karşılarında 91 sonrası sarsıntısını yaşamış Marksist sol var. İşçi sınıfı her katmanıyla, dünyanın her yanında çıkışı arıyor, yani koşullar ve ağaçlar tekrar sola eğilmeye başladı, biz de elimizde baltalarla hazır bekliyoruz.