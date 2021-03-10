GÖRÜŞ | 'Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde tüm inisiyatif patrona bırakılıyor'

Salgın günlerinde patronların fırsata çevirdiği ve giderek kalıcı hale getirmeye başladığı uzaktan çalışmaya ilişkin yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte, uzaktan çalışma sürecinde işçilerin yaşadığı sorunlar konusunda, patronları bağlayıcı ve zorlayıcı herhangi bir düzenleme yer almazken, neredeyse her ilgili başlıkta, konu "iki tarafın anlaşmasına ya da iş sözleşmesine" bırakılarak patronlara geniş bir hareket alanı tanımlanıyor.

Düzenlemeyle birlikte patronlar için sınırlama ve kısıtlama ise neredeyse yok.

Söz konusu yönetmeliğe ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan TKP MK üyesi ve soL yazarı Alpaslan Savaş, "Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, uzaktan (evden) çalıştırılan işçiyi korumuyor. Daha fazla esnekliğin kapısını açıyor. Bu haliyle çalışmayı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor ve patronun serbestisini yazılı hale getiriyor" dedi.

'Muğlak bırakılan her şey işverenin lehinedir'

Düzenlemeye göre uzaktan çalışmanın yazılı sözleşmeyle yapılacağını belirten Savaş, "Ancak mevcut bir sözleşmenin uzaktan çalışma sözleşmesine dönüşmesi işçi-işveren arasındaki anlaşmaya bağlı olacak. Bu işlerde anlaşma olmaz, işveren ister, işçi yapmak zorunda kalır. Muğlak bırakılan her şey işverenin lehinedir" diye konuştu.

Aynı sorunun uzaktan çalışma yapılacak mekanın düzenlenmesinden kaynaklanan maliyetler için de geçerli olduğuna işaret eden Savaş, yönetmeliğin burada da maliyetin uzaktan çalıştırılan işçi ve işveren tarafından birlikte belirleneceğini söylediğini, muğlaklığın burada da devam ettiğini ifade etti.

Yönetmeliğin, uzaktan çalıştırılan işçinin kullandığı araçların işveren tarafından sağlanmasının “esas” olduğunu söylediğini belirten Savaş, "Ama 'aksi kararlaştırılmamışsa' diye ekliyor. Yani patronun zorunluğu yok. Karşıladığı durumda da çalışana kuruşuna kadar 'zimmet' sorumluluğu yüklüyor" dedi.

'Sınırları işveren belirleyecek...'

Savaş, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesine şöyle devam etti:

İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan zorunlu giderlerin tespit edilmesi ve nasıl karşılanacağı iş sözleşmesinde yer alacağı belirtiliyor. Belirsiz bir hüküm daha. Sınırları işveren belirleyecek.

'Tepede kamera isterse işçi ne yapacak?'

Önemli sorunlardan biri de uzaktan çalışan işçinin işverenle bağlantısıydı. Sürekli ve zamansız temas büyük sorundu. Bunun için yönetmelik “iletişim yöntemi ve zaman aralığı işçi ve işveren tarafından belirlenir” diyor. Sınır nedir? Tepede kamera isterse işçi ne yapacak?

Yönetmelik uzaktan çalışmada sağlık ve güvenlik koşulları için işverenin sorumluluğunu hatırlatıyor. Lütfetmişler...

Yönetmelik tehlikeli kimyasal ve radyoaktif maddelerle çalışma ile biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan işlerin dışında her işte patronların uzaktan-evden çalışma yaptırabileceğini kayıt altına alıyor.

'Yönetmelik işçiyi korumuyor'

Uzaktan çalışmayı işçi de talep edebiliyor, ancak işveren onay verirse oluyor. Patron ise zorlayıcı nedenler gerekçesiyle işçinin onayı olmadan ona uzaktan çalışma yaptırabiliyor.

ÖZETLE: Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, uzaktan (evden) çalıştırılan işçiyi korumuyor. Daha fazla esnekliğin kapısını açıyor. Bu haliyle çalışmayı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor ve patronun serbestisini yazılı hale getiriyor.