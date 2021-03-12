GÖRÜŞ | MHP'nin internet haberciliği teklifinde ne var?

Hukuki metinlerin ve yasal düzenlemelerin kâğıt üzerinde neler öngördüğü, yani “sözü” elbette önemli ve üzerine tartışmaya değerdir. Fakat en az o kadar önemli diğer bir husus ise, sözü edilen düzenlemelerin nasıl uygulanacağı, siyasi ve toplumsal alanda nasıl sonuçlar doğuracağıdır.

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), TBMM Başkanlığı’na “9/6/2004 tarih ve 5187 sayılı Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sundu. Kanun teklifi temel olarak, internet haber sitelerine ilişkin birtakım esaslar öngörüyor. Kanun teklifinin tamamının değilse de, bazı bölümlerine değinmekte ve olası sonuçlarına işaret etmekte fayda var. Zira son yıllarda internet ve sosyal medya mecralarının, iktidar karşıtı tepkinin dile getirildiği ve görece özgür alanlar olarak kabul görülmesinin iktidar bloğu adına can sıkıcı olduğu biliniyor. Nitekim önceki aylarda AKP’nin eliyle yürütülen “siber mücadele” kapsamında sosyal medya platformlarına ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçmişti. MHP’nin yakın zamanda gündeme 9 maddelik kanun teklifi sosyal medya yasasının bir devamı olarak okunabilir.

Kanun teklifinin “ruhu”nu anlamak için teklifle birlikte sunulan gerekçeye bakmakta fayda var. Gerekçede, bir mağduriyet konusu olarak “sözde” internet haber sitelerinin kayıt dışı faaliyette bulunularak gerçek dışı bilgilerle vatandaşların yanıltıldığı, algı oluşturulmaya çalışıldığı ve itibar suikasti gerçekleştirildiğinden bahsediliyor. “Mağdur” olanın kim olduğunu fazla uzakta aramamak gerekiyor.

Sansürün yaygınlaşması

Aslına bakılırsa temel olarak internet haber siteleri, Basın Kanunu’na ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a tâbi hale getiriliyor. Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse, internet haber sitelerine de basılı yayınlar için öngörülen esaslar uygulanacak.

İnternet haber sitelerinin, cumhuriyet başsavcılıklarına yayının sahibi, yönetim yeri, temsilci ve sorumlu müdürün adı gibi bilgileri içeren beyannameleri sunmaları ve kullanıcılara kendilerini tanıtıcı bilgileri yayınlamaları zorunlu hale getirilecek. Bunun yanında internet haber siteleri de Basın Kanunu’nda yer alan içerik sağlayıcıların (internet sitelerinde her türlü bilgiyi ve içeriği üreten, değiştiren ve sağlayan kişiler) ve internet ortamındaki içerikleri barındıran sistemleri sağlayanların (yer sağlayıcı) yükümlülüklerine tâbi olacak. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, internet haber siteleri için de uygulanacak.

Hukuki anlatımı bir yana bırakarak ve sonuçlara dayanarak ifade etmek gerekirse; söz konusu düzenlemeyle internet haber sitelerinin sorumlularının ve sahipleri hakkında “ihtiyaç” duyulduğu durumda cezai ve hukuki süreçlerin yürütülebilmesi adına kimlik ve birtakım başkaca bilgilerin toplanılması sağlanacak, böylece iktidar bloğunun internet haber sitelerine müdahale edebilme imkânı genişleyecek. Sansürün internet mecrasında yaygınlaşması denilirse de yanlış olmayacaktır.

Erişimin engellenmesi

“Unutulma hakkı”na dayanarak özellikle AKP yöneticilerinin toplum nezdinde “unutulmasını” istediği içeriklerin kaldırıldığı ve buna ilişkin süreçlerin yürütüldüğü pek çok defa gündeme geldi. Kanun teklifine ilişkin belirtmek gereken bir diğer husus da kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla internet haber sitelerine erişimin engellenmesi imkânının açıkça gündeme gelmesi. Farklı suçlar için internet sitelerine erişimin engellenmesi olanağı bulunsa da, kanun teklifinin gerekçesinde yer alan “itibar suikasti” gibi kavramların kullanılması iktidar bloğunun rahatsızlık duyduğu içerikleri karşısına alabileceğinin bir göstergesi olsa gerek.

Ayrıca millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi gibi muğlak nedenlerin de erişimin engellenmesi için kullanılabileceği ve her dönem içeriğinin farklı şekillerle doldurularak internet haberciliğinin alanının daraltılabilme durumunun olduğunu söylemek mümkün. Kanun teklif metninde belirtilen “siyasetçilere yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığı” ve vatandaşların yanıltılması girişimlerinin bulunduğuna yönelik gerekçeler de sansürün topluma sunulma gerekçesi olacak gibi görünüyor.

Yayın sona erdirilecek

Kanun teklifi ile öngörülen esasların internet haber sitelerince yerine getirilmemesinin ucu yayının sonlandırılmasına kadar uzanacak. Nitekim internet haber sitelerinin yayını, yeni şartları yerine getirmediği durumda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sona erdirilecek.

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Sosyal medya düzenlemesiyle bir adım atan AKP-MHP ittifakının internet haberciliğine müdahalesi bütünlüklü bir sürecin parçası olarak değerlendirilmeli. Gazetecilere yönelik baskının ve sansürün artışından elbette internet haberciliği de azade olmayacaktır. Bu durumda emekçilerin haber alma hakkını hem doğruları öğrenmek için, hem de daha yaşanılası bir ülke kurmak için daha kuvvetli savunmak gerekecek.