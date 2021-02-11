GÖRÜŞ | 'Halkımız aşıya ilgi gösteriyor'

Pandemiyle mücadele doğrultusunda başlatılan aşılama sürecinde bugün sağlık çalışanları için 2. doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı. 70 yaş ve üzerindeki yurttaşlar bugünden itibaren randevularını alıp ilgili kurumda aşı olabilecekler. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.

Ankara'da aile hekimliği görevini sürdüren Ebru Basa halkın aşıya ilgi gösterdiğini söyleyerek, aşılamaya devam etmek istediklerini ancak tedarik sorunu yaşanmaması gerektiğini belirtti. Basa bugünkü süreci şöyle anlattı:

"Uzun bir aradan sonra nihayet bugün yeniden aşılamaya başlayabildik.

Sırası gelen ve 70-75 yaş aralığındaki hastaların MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), Alo 182 ve e-nabız üzerinden aşı randevusu alabileceği duyuruldu ancak yaşı gereği randevu alırken elektronik ortam kullanımına aşina ol(a)madığı için sıkıntı yaşayan ya da iletişim olanakları kısıtlı olduğu için kendiliğinden haberdar olması beklenemeyecek, yalnız yaşayan, yakınlarıyla görüşemeyen çok hastamız var. Hal böyle iken haberdar olmalarını ve bize ulaşmalarını beklemek yerine randevularını da biz oluşturalım ve haber verelim diye düşünmüştük. Öncelikle kullandığımız yazılım üzerinde randevu cetvelleri oluşturduk ve sabahın ilk saatlerini laboratuvar hizmetlerine, gebe-lohusa izlemine ve bebek-çocuk izlemi ve bağışıklamasına ayırdık.

Geri kalan sürenin tamamını ise onbeş dakikada bir randevu oluşturarak Covid-19 aşılamasına ayırmış olduk dolayısıyla yarın ve Pazartesi günü 70-75 yaş aralığındaki tüm hastalarımız aşılanmış olacak.

Sağlıkçıların da ikinci doz aşılanma zamanı geldi, bizler de bugün ikinci doz aşılarımızı olduk. 75 yaşın üzerinde olup da ikinci doz aşılamayı bekleyen hastalarımız için gene beklemeksizin randevu oluşturduk ve kendilerine haber verdik. Biraz işgüzarlık etmiş olabiliriz çünkü bazı hastalarımız aradığımızda yazlıklarında çıktı, onlar için oluşturduğumuz randevuları iptal edebildik, bulundukları yerde aşılanabilecekler.

Genel olarak ilginin sürdüğünü, şu ana kadar bu yaş gruplarında aşı kararsızlığı yaşayan kimseyle karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Halkımız aşıya teveccüh gösteriyor ve sağlıkçılara güveniyor, çağrıldığında da gelmekte hiç tereddüt göstermiyor. Hiç hız kesmeden devam etmek istiyoruz, o yüzden tedarik çok önemli. Umarım sıkıntı yaşamayız."

'100 milyon doz için anlaştık'

Son günlerde aşılama hızının düştüğüne dönük eleştiriler yapılmaya başlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı basın toplantısında hedefin nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamak olduğunu aktardı ve "Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı" diye konuştu.

'Tedarik çok önemli'

Farklı aile sağlığı merkezlerinde görevli doktorlardan aldığımız görüşlere göre halk aşıya ilgi gösteriyor ancak aşı tedariki konusundaki organizasyonun ideal şekilde işlemediği durumlar aşılama hızını yavaşlatıyor.

Bir aile hekimi durumu şöyle özetliyor:

"Yönetmeliğe göre aşıların ASM'lere dağıtımı il/ilçe sağlık müdürlüğünün görevi. Normalde de tüm aşılar böyle dağıtılıyordu. Covid-19 aşısı için müdürlük bize 'günlük ihtiyaç kadar siz gelip alın' dedi. Fakat bazı illerde yine müdürlük dağıtım yapıyor. Aynı ilin değişik ilçelerinde, değişik dağıtım yöntemleri olabiliyor. Bu da uygulamada karmaşaya yol açıyor.

Bizden Covid-19 aşıları için randevu saatleri rezerve etmemiz istendi. Fakat aşının ne kadar geleceğini bilmediğimiz için bu rezerve saatleri rahatça planlayamıyoruz. Müdürlük bize haftalık ya da aylık aşı verse bu sorun çözülebilir. Böylece biz de hizmet verdiğimiz nüfusu gözeterek planlama yapabiliriz. Böylece gerektiğinde fazla mesai yaparak günlük aşı yapma sayımızı maksimize edebiliriz. Zaten tüm sağlıkçılar fazlasıyla gönüllü olurlar, fazlasıyla çalışırlar."