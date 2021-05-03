Görüntüler tepki çekti: Şampiyon mu oldu, küme mi düştü

Sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Denizlispor, Süper Lig'de bu sezon küme düşen ilk takım oldu.
Denizlispor, 2 yıl sonra yeniden TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Futbolcuların maç sonu görüntüsüne taraftarlar tepki gösterdi.
Süper Lig 39. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanda Yukatel Denizlispor’a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 72. dakikasında Braian Samudio’nun kafa golüyle 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor, mücadeleyi bu skorla galibiyetle tamamladı.
28 puanda kalan Denizlispor’un, ligin bitimine 3 maç kala küme düşmesi kesinleşti.