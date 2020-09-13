Görülmeyen hayatlar: Ne sağlıklı bir barınma ne de beslenme var, çocuklar aç...

AKP iktidarının bir yandan "kardeşimiz" dediği, diğer yandan da patronlara ucuz iş gücü olarak sunduğu Suriyeli emekçiler, salgın koşullarında oldukça zor günler geçiriyor.

Şehirlerde fabrikalarda ve atölyelerde kayıtsız ve güvencesiz, oldukça düşük ücretle çalıştırılan Suriyeli emekçiler, mevsimlik tarım işçisi olarak da insanlık dışı koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Kalkınma Atölyesi tarafından hazırlanan "Suriyeli Göçebe ve Yarı-Göçebe Topluluklar ile Suriyeli Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu", Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin koşullarına ilişkin önemli bilgiler içeriyor.

Göç Yollarında Görülmeyen Hayatlar başlığını taşıyan araştırma raporu Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yaşayan Suriyeli göçebe ve yarı-göçebe topluluklar ile göçmen gezici mevsimlik tarım işçilerinin koşullarına dikkat çekiyor.

Aralık 2019 ile Nisan 2020 arasında, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa illerindeki 20 mahallede ve Adana Ovası’ndaki geçici çadır yerleşimlerinde gerçekleştirilen çalışma, yerleşim yerleri; demografik özellikler ve resmi kayıt durumu; eğitim; sağlık; istihdam ve gelir kaynakları; yaşam ortamı ve barınma koşulları başlıklarını taşıyor.

Rapor yoğun nüfusun olduğu üç kente odaklanıyor

Raporda, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin en yoğun yaşadığı kentlere ilişkin bir harita yer alırken, çalışmanın odak noktası olan kentlerdeki Suriyelilerin nüfusa oranına da yer veriliyor.

Çocuklar aç, barınma ve beslenme koşulları insanlık dışı

Bu üç kentte görüşülen Suriyeli emekçilere ilişkin ulaşılan sonuçlar oldukça çarpıcı.

Beslenme, sağlık, barınma ve çalışma koşullarına ilişkin yapılan çalışmanın ardından ortaya çıkan bazı sonuçlar şöyle: