Görevden alınan Zehra Zümrüt Selçuk'un yeni işi belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan eski Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yeni işi belli oldu.
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, görevden alınan eski Bakan Selçuk'u şirketin yönetim kuruluna atadı.
Kardemir'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz Yönetim Kurulunca Sn. Zehra Zümrüt Selçuk’un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.
Selçuk'un atandığı bu yeni görev sonrası 39 bin 425 lira huzur hakkı alacağı öğrenildi.