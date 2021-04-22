Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama

Kendi şirketine ait ürünleri bakanlığa sattığı ortaya çıkan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, önceki gün görevden alınmıştı.

Pekcan, karar sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Öncelikle Sn. Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Ayrıca, görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen Sn.Bakanlarımıza ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım" dedi.

Pekcan, açıklamasında yerine atanan isme ve atanan diğer bakanlara da başarılar diledi.