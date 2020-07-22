Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Demir tutuklandı

Görevden alınan ve dün gözaltına alınan HDP'li Batman Belediyesi Başkanı Mehmet Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görevden alındıktan sonra yerine kayyum atanan ve dün Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demir, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Demir, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Demir’in tutuklanmasına karar verdi.

Demir, kararın ardından Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Batman'da "terör" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta gözaltına alınan ve HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 12 kişi adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı. Demir, hakkında süren soruşturma gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı.