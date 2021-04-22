Görevden alınan Bakan Pekcan bakanlığı kazıklamış: Piyasadan daha pahalı

Erdoğan çok uzun süredir ilk defa adı yolsuzlukla anılan, muhalefetin hedefe koyduğu bir kadrosunu feda etti. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait olan şirketten Ticaret Bakanlığı'na yüklü miktarda dezenfektan satıldığının ortaya çıkması üzerine bakanlık iddiaları kabul etmiş "piyasadan ucuza alındığını" söyleyerek usulsüzlüğü savunmuştu.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz bu açıklamanın da doğru olmadığını, bakanın piyasadan daha pahalıya sattığını ortaya çıkaran bir haber yaptı.

Saymaz'ın haberi şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamada, alışveriş kabul edilerek, Pekcan Ailesi'nin şirketinden 507.880 TL'lik dezenfektan alındığı belirtildi. Açıklamada, “Gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denildi.

Oysa (Bakan'ın şirketi) Nanoksia'nın dezenfektanı aracı bir firmaya 21 Aralık 2020'de 100 TL'ye sattığı ortaya çıktı. Aynı aracı firmanın dezenfektanı 8 Ocak 2021'de 150 TL'den piyasaya verdiği öğrenildi.

Bu arada, Nanoksia'nın en pahalı dezenfektanlardan biri olduğu belirtiliyor. Muadillerinin beş litresinin 75 TL'ye satıldığı kaydediliyor.

Nanoksia adlı dezenfektan 2016'da Kayseri'de geliştirildi. Şirket 2019'da eski Bakan Ruhsar Pekcan ve eşine ait olan Karon Mühendislik ile iki ortağı tarafından kuruldu. İddiaya göre ortaklar arasındaki itilaflardan biri, Hasan Pekcan'ın eşinin başında olduğu Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satmasıydı. Bir şirket yetkilisi şöyle dedi:

“Bizler Hasan Pekcan'ı uyardık. ‘Siz bakanlığa mal veriyorsunuz. Bakanlığa doğrudan mal satmanız etik değildir. Bayilik sistemi kurulsun. Bayiler versin' dedik. Fakat Hasan Pekcan, ‘Ben bayiye ve aracılara para kazandırmam' dedi. Biz de anlaşamadık, ayrıldık.”