Google'ın servisleri dünya çapında çöktü

Dünyanın her yerinden kullanıcılar, Google hizmetlerinin çalışmadığını bildiriyor. Ancak ana ürünü Google arama motoru kesintilerden etkilenmemiş gibi görünüyor.

Kesinti Gmail, YouTube, Google My Business, Google AdSense, Google Docs Google AdWords ve diğer Google hesabı gerektiren hizmetleri etkiledi.

DownDetector adlı siteye göre Türkiye saatiye 14.56'da yaşanan kesintiye ilişkin Google'dan bir açıklama gelmiş değil.

YouTube gibi hizmetlerin bir kısmı kullanıcı girişi yapılmadan kullanıma hala açık durumda kadlı.

Servislerin büyük bölümü çeşitli aksamalarla da olsa 15.30'da tekrar açıldı.