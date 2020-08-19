Google’dan Türkiye’deki operasyonları için şirketleşme kararı

Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre sosyal medya yasası sonrası ilk adımı Google atıyor. Youtube gibi platformları bünyesinde barındıran şirket, Türkiye'deki tüm operasyonlarını yürütmek için şirketleşme kararı aldı.

ABD’li teknoloji devi, Türkiye’de resmi olarak 2005 yılından bu yana ‘Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi’ adıyla faaliyet gösteriyor. İstanbul Ticaret Odası’na da kayıtlı olan şirket, Türkiye’deki faaliyetlerini İstanbul Levent’te bulunan bir plazadaki ofisi aracılığıyla yürütüyor. Google’ın Türkiye’ye yönelik aldığı son kararının ise sadece reklam ve pazarlama faaliyetlerine değil, tüm operasyonlarına odaklanacağı belirtiliyor.

31 Temmuz’da yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" günlük 1 milyonun üstünde erişimi olan sosyal medya kuruluşlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bu zorunluluk 1 Ekim 2020'de başlayacak.