Google, Hong Kong'un veri taleplerine yanıt vermeyecek

Google, Hong Kong yönetiminden gelen kullanıcı verilerine ilişkin taleplere yanıt vermeyeceğini açıkladı.

Google’dan dün yapılan yazılı açıklamada Hong Kong yetkililerinin veri taleplerine bundan sonra yanıt verilmeyeceği açıklandı.

Google ayrıca Hong Kong’da ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girdiği Haziran’dan beri kentin yetkililerine hiçbir veri sağlamadıklarını da bildirdi.

Şirket ABD dışındaki yetkili makam ve merciler tarafından cezai soruşturmalarda gerekli olan kullanıcı verilerinin her zaman diplomatik yollarla istenebildiği kaydedildi. Şirket tüm talepleri değerlendirdikten sonra bazı talepleri “kullanıcı mahremiyetini korumak için” geri çevirdiğini açıkladı.

Google’ın açıklaması öncesinde sözkonusu karar Washington Post gazetesi tarafından da duyurulmuştu. ABD Çin’in Ulusal Güvenlik Yasası’yla Hong Kong’un “özerkliğini” yıktığını öne sürerek Hong Kong’un ABD yasalarında sahip olduğu özel statüyü kaldırmıştı.

Hong Kong’a yönelik ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Facebook, Google ve Twitter Hong Kong yönetiminden gelecek kullanıcı verilerine ilişkin taleplere yanıt vermeyi askıya aldığını açıklamıştı.