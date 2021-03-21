Google ABD Başkanlarını karıştırdı: Trump'ın istihbarat müdürü 'Mevcut ABD Başkanı' oldu

Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olan Richard Grenell, Google'ın bir hatası nedeniyle "2021'den beri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı” oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhuriyetçi Partili Grenell, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderme yaparak "Merdivenleri tökezlemeden çıkacağım" dedi.

Google 'Başkan ataması'ndan Wikipedia'yı sorumlu tuttu

Eski Almanya Büyükelçisi Grenell Trump tarafından bu konuma doğrudan atanmış ve sıklıkla Almanya'nın içişlerine karışan yorumlarıyla gündeme gelmişti. Almanya'nın büyük tepkisini toplayan Grenell daha sonra Trump tarafından Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün başına getirilmiş ve Kosova-Sırbistan müzakereleri de onun himayesine bırakılmıştı.

Cumartesi günü, Grenell'in Google tarafından 'başkan atanmasını' takiben "Başkanlık kararları" da açıklandı.

Google'a göre iki "ABD Başkanı"

ABD'nin "Google'ın atadığı başkanı" Grenell, "ABD'nin batı kıyısında (tercihen Kaliforniya'da) en kısa sürede bir sıvı doğal gaz terminali inşa edilmesi" ve “Kaliforniya'da çok sayıda tuzdan arındırma tesisi ve yeni nükleer santral inşa edilmesi” talimatlarını verdi.

Bugün Google söz konusu hatasını düzeltti. Konuya ilişkin açıklama yapan Google, verilerini Wikipedia'dan aldığını söyleyerek suçu ansiklopedi sayfasına attı.