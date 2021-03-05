Golf sahasında 'tarım' videosu çeken Sarıgül'den açıklama: Boksör madalyalarımız var

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, golf sahasında Türkiye'nin tarım politikasına ilişkin açıklamada bulunmuş, çektiği videoyu sosyal medyadan da paylaşınca alay konusu olmuştu.

Gelen tepkilere yanıt açıklaması yapan Sarıgül, golf sahası ya da tarla olmasının önemli olmadığını iddia ederken, "Söylediklerimde eleştirecek bir şey bulamayanlar, ‘Eksik ya da fazla söyledin’ değil de, ‘Niye golf sahasının arkasında söyledin’ diyorsa, canları sağ olsun. Eleştiriye açığız. Sosyal medyadaki yorumların hepsine saygımız, sevgimiz sonsuz. Bizim boksör madalyalarımız var. Maça çıkmayan boksör madalya alamaz" dedi.

Ne demişti?

Saırgül, sosyal medyada gündem olan söz konusu videosunda "Sevgili kardeşlerim, sevgili yurttaşlarım. Ben aylardır tarım diyorum, bugün Bill Gates tarım söylemiş. Bill Gates söyleyince inanıyorsunuz da Erzincanlı Sarılgül söyleyince niye inanmıyorsunuz? Ben bunu Bill Gates’dan daha önce söyledim. Türkiye’nin kurtuluşu tarım, tarım, tarım. Çiftçilerimize destek, çiftçilerimize destek… Türkiye Değişim Partisi iktidarında çiftçilerimizin yüzü gülecek. Tarımda da ülkemiz dünyanın sayılı ülkesi olacak" demişti.